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誇張！車逆向闖對向車道 連撞3車翻覆駕駛手指骨折

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區蕭姓男子，今天上午開車行經集賢路往蘆洲方向，疑過五華街口時，竟逆向開往對向車道，不慎連撞3車，導致蕭男人車翻覆手指骨折，所幸現場僅蕭男受傷，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因有待警方調查釐清。

據調查，蕭姓男子（19歲）今天上午8時許，獨自開車行經新北市三重區集賢路往蘆洲方向，才剛過集賢路與五華路口時，車身突然偏移，逆向開到對向車道，不慎與吳男（47歲）、郭男（48歲）所駕自小客及林男（47歲）所駕駛的大客車發生碰撞。

撞擊瞬間，蕭男人車翻覆手指骨折（不願就醫），一度受困車內，事後他自行爬出車外，警方對肇事駕駛酒測，皆無酒精反應，至於詳細肇事原因及責任歸屬，仍待警方後續調查後才能釐清。

蕭姓男子今天上午開車，於新北市三重區集賢路逆向至對向車道，不慎連撞3車，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
蕭姓男子今天上午開車，於新北市三重區集賢路逆向至對向車道，不慎連撞3車，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
蕭姓男子今天上午開車，於新北市三重區集賢路逆向至對向車道，不慎連撞3車，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
蕭姓男子今天上午開車，於新北市三重區集賢路逆向至對向車道，不慎連撞3車，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
蕭姓男子今天上午開車，於新北市三重區集賢路逆向至對向車道，不慎連撞3車，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
蕭姓男子今天上午開車，於新北市三重區集賢路逆向至對向車道，不慎連撞3車，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝

骨折 車道

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