誇張！車逆向闖對向車道 連撞3車翻覆駕駛手指骨折

新北市三重區蕭姓男子，今天上午開車行經集賢路往蘆洲方向，疑過五華街口時，竟逆向開往對向車道，不慎連撞3車，導致蕭男人車翻覆手指骨折，所幸現場僅蕭男受傷，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因有待警方調查釐清。

據調查，蕭姓男子（19歲）今天上午8時許，獨自開車行經新北市三重區集賢路往蘆洲方向，才剛過集賢路與五華路口時，車身突然偏移，逆向開到對向車道，不慎與吳男（47歲）、郭男（48歲）所駕自小客及林男（47歲）所駕駛的大客車發生碰撞。