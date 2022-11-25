不滿支持者被打 候選人按鈴申告

民進黨嘉義縣太保市長候選人戴光宗在立委蔡易餘陪同下，到嘉義地檢署按鈴申告要求檢察官儘速偵辦志工被前省諮議員黃文峯等人圍毆案。黃文峯妻子黃麗貞反駁是對手設下的圈套，根本沒有暴力打人是拉扯。

太保市長候選人戴光宗遭黑函攻擊有「殺人前科」，報案告散發者誹謗違反選罷法，昨天凌晨戴陣營發現有人散發黑函阻止報案，與到場前省諮議員黃文峯與鄭淑分陣營人士，發生衝突互毆。

戴光宗表示，他的家人和支持者至今終日活在恐懼當中，請檢察官保護無辜者，民主選舉，不應該讓暴力行為介入。

蔡易餘表示，事發到現在最關鍵的監視器畫面，警方不敢公布，造成人心惶惶，錯誤資訊滿天飛，不得已今天才會來到地檢署，請檢察官儘速偵辦，被害人已經完成兇手指認程序，確認就是黃文峯等3人圍毆志工，這是嘉義縣選舉史上最嚴重暴力事件，請檢察官即刻公布黃文峯痛毆被害人影片或截圖，釐清真相，不要讓選民被蒙在鼓裡。

黃文峯妻子、太保市農會總幹事黃麗貞反駁，「整個事情他們（指戴光宗陣營）先挑起，他們設的圈套，黃榮利當時要舉報黑函，我先生一起陪同去派出所，根本沒有暴力打人，是拉扯！」

黃麗貞也說，當時戴光宗陣營的人，一直對他們的人拍攝，「助理還說可以不要拍了嗎！」所以相關畫面，應都已在對方手上。

檢方表示昨天有發傳票給黃文峯請他到案說明，目前還沒有向檢警說明，是否涉及傷害、發布黑函、意圖使人不當選等還要進一步釐清。若還不到案，不排除拘提。

是不是現行犯，要由當時的員警判斷。