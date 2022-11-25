快訊

空軍E-2K預警機驚傳屏東降落偏離跑道 司令部：人機平安啟動調查

被張蘭蹭熱度氣瘋？汪小菲開罵「不要再利用我們」

世足賽／沙國擊敗阿根廷 王儲送球員1人1輛3千萬勞斯萊斯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿支持者被打 候選人按鈴申告

聯合報／ 記者林伯驊李宗祐魯永明／嘉義即時報導

民進黨嘉義縣太保市長候選人戴光宗在立委蔡易餘陪同下，到嘉義地檢署按鈴申告要求檢察官儘速偵辦志工被前省諮議員黃文峯等人圍毆案。黃文峯妻子黃麗貞反駁是對手設下的圈套，根本沒有暴力打人是拉扯。

太保市長候選人戴光宗遭黑函攻擊有「殺人前科」，報案告散發者誹謗違反選罷法，昨天凌晨戴陣營發現有人散發黑函阻止報案，與到場前省諮議員黃文峯與鄭淑分陣營人士，發生衝突互毆。

戴光宗表示，他的家人和支持者至今終日活在恐懼當中，請檢察官保護無辜者，民主選舉，不應該讓暴力行為介入。

蔡易餘表示，事發到現在最關鍵的監視器畫面，警方不敢公布，造成人心惶惶，錯誤資訊滿天飛，不得已今天才會來到地檢署，請檢察官儘速偵辦，被害人已經完成兇手指認程序，確認就是黃文峯等3人圍毆志工，這是嘉義縣選舉史上最嚴重暴力事件，請檢察官即刻公布黃文峯痛毆被害人影片或截圖，釐清真相，不要讓選民被蒙在鼓裡。

黃文峯妻子、太保市農會總幹事黃麗貞反駁，「整個事情他們（指戴光宗陣營）先挑起，他們設的圈套，黃榮利當時要舉報黑函，我先生一起陪同去派出所，根本沒有暴力打人，是拉扯！」

黃麗貞也說，當時戴光宗陣營的人，一直對他們的人拍攝，「助理還說可以不要拍了嗎！」所以相關畫面，應都已在對方手上。

檢方表示昨天有發傳票給黃文峯請他到案說明，目前還沒有向檢警說明，是否涉及傷害、發布黑函、意圖使人不當選等還要進一步釐清。若還不到案，不排除拘提。

是不是現行犯，要由當時的員警判斷。

監視器畫面來源是消防隊公務機關，只能作公務使用，任意提供會涉及偵查不公開。

民進黨太保市長候選人戴光宗（右）在立委蔡易餘陪同下到嘉義地檢署按鈴申告。記者李宗祐／攝影
民進黨太保市長候選人戴光宗（右）在立委蔡易餘陪同下到嘉義地檢署按鈴申告。記者李宗祐／攝影
民進黨太保市長候選人戴光宗（右三）在立委蔡易餘（中）、支持者及家人陪同下到嘉義地檢署按鈴申告。記者李宗祐／攝影
民進黨太保市長候選人戴光宗（右三）在立委蔡易餘（中）、支持者及家人陪同下到嘉義地檢署按鈴申告。記者李宗祐／攝影

嘉義縣選舉 檢察官 監視器

延伸閱讀

選戰最後1天 翁章梁、王育敏白天車隊掃街晚間踩街遊行對決

太保市長選戰爆發衝突互毆 戴光宗譴責暴力、鄭淑分陣營批選舉花招

面對黑函攻擊 嘉縣太保市長候選人戴光宗將按鈴申告

太保市長選戰 2候選人從公辦政見會場內戰到場外

相關新聞

上班塞爆！國一北上大貨車撞護欄又2車追撞 回堵5公里

國道一號高雄北上363.2公里處鄰近鼎金系統交流道，今天上午9時31分許，發生大貨車撞護欄，後方2輛轎車追撞事故，造成中...

女登山客秘境攀登求睹溫泉彩壁 受困一夜獲救幸無大礙

高雄桃源十三坑野溪溫泉以壯麗的溫泉彩壁結晶聞名，但日前卻有民眾為體驗溫泉及欣賞彩壁結晶，行至十三坑卻在返程時因對路況不熟...

影／疑天雨視線不佳！女騎士未煞車直撞路邊公車「頭、胸部重創」

新北市昨天發生一起機車追撞公車意外，機車騎士游姓女子疑似未注意車前狀況，在完全未煞車的情況下，直接撞上停靠路邊公車招呼站...

高雄木材工廠釀火延燒油品工廠 原因疑似電線走火

高雄市仁武區澄觀路今天上午11時34分許驚傳火警，火勢延燒三間廠房，現場濃煙密佈，消防局出動16車33人前往搶救，目前火...

誇張！車逆向闖對向車道 連撞3車翻覆駕駛手指骨折

新北市三重區蕭姓男子，今天上午開車行經集賢路往蘆洲方向，疑過五華街口時，竟逆向開往對向車道，不慎連撞3車，導致蕭男人車翻...

不滿支持者被打 候選人按鈴申告

民進黨嘉義縣太保市長候選人戴光宗在立委蔡易餘陪同下，到嘉義地檢署按鈴申告要求檢察官儘速偵辦志工被前省諮議員黃文峯等人圍毆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。