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愛情詐騙謊稱匯款300萬幫買車 癡情女險淪人頭帳戶

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

高雄52歲唐姓女子日前到銀行開戶，表示女兒要結婚，向男網友借款新臺幣300萬，需開立新戶，但過程支吾其詞引起行員警覺，懷疑唐女遇到詐騙，立即通報警方，經確認為愛情騙子誘拐開立人頭帳戶的典型詐騙手法。

岡山分局壽天派出所22日上午10時許接到永豐銀行岡山分行報案，表示唐女在網路上認識一名男網友，因為女兒要結婚，向男網友借300萬，才會到銀行開立新戶。唐女在解釋的過程中支支吾吾，且說法邏輯不合，行員警覺唐女可能遭到詐騙，立即向警方通報。

警方到場詢問唐女，唐女才說出目前和該名男網友深陷熱戀期，近日男網友告知要轉帳300萬元給唐女買車，要求唐女到指定銀行開設新戶，再將存摺及提款卡寄給他；員警在唐女同意下，檢視唐女和男網友的聊天記錄，確認內容皆為典型的愛情詐騙話術。

員警提醒唐女，匯錢只需要帳號，給存簿反而可以被拿去做其他用途，恐淪人頭帳戶，要唐女切記存簿、證件、金融卡都不要給別人；再進一步對唐女說「你貪人家的錢，人家則是貪你的簿子」，得不償失，唐女立即表示「你講這句話就說中重點」、「有聽到心坎裡」。

岡山分局呼籲，詐騙手法層出不窮，民眾使用交友軟體時，應審慎過濾對方交友目的，如提及匯款、要求寄出存摺及提款卡，一定要謹記反詐騙三要訣「保持冷靜」、「小心查證」、「打165反詐騙諮詢」，或者至鄰近派出所詢問，切勿一時昏頭讓自己掉入詐騙集團陷阱，損失財物或甚被利用犯罪。

機警銀行行員及警方聯手阻止愛情詐騙。記者林品君 ／翻攝
機警銀行行員及警方聯手阻止愛情詐騙。記者林品君 ／翻攝
員警耐心向唐女說明詐騙集團伎倆，並積極教導唐女辨識詐騙、保護財物的方法。記者林品君 ／翻攝
員警耐心向唐女說明詐騙集團伎倆，並積極教導唐女辨識詐騙、保護財物的方法。記者林品君 ／翻攝

詐騙集團 岡山

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