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女登山客秘境攀登求睹溫泉彩壁 受困一夜獲救幸無大礙

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

高雄桃源十三坑野溪溫泉以壯麗的溫泉彩壁結晶聞名，但日前卻有民眾為體驗溫泉及欣賞彩壁結晶，行至十三坑卻在返程時因對路況不熟、手機收不到訊號，受困該處一夜，幸另有一名友人留守在小關山林道18K處，隔天一早通報警消，順利救援。

六龜分局森濤派出所22日上午7時許，接獲林姓登山客報案，說友人49歲張姓女子和55歲廖姓女子，受困桃園十三坑野溪溫泉區，立即與桃源消防分隊前往救援。

由於林道顛簸崎嶇，救援車輛僅能行駛至小關山林道18K處再轉以徙步，歷經3小時才進入到十三坑溫泉區搜尋，於13時15分許在十三坑溫泉附近山林邊坡找到張女及廖女，兩人身體狀況皆未有大礙。

林姓登山客表示，與張女、廖女在21日一大早，從台中市南屯區駕車出發，上午9時抵達小關山林道18K處，張、廖自行沿林道攀登進入十三坑溫泉區，體驗野溪溫泉與欣賞彩壁生態，他則在18K處等候。原先預定當日來回，卻在約定時間未見張女、廖女，隔天一早趕緊向警方求助。

廖女向員警說，因為對登山路線不熟悉，導致兩人在山裡迷航，持續在林道內打轉，見天色漸暗、山區濃霧，且手機沒有訊號，決定留在原地等待救援，所幸機警的林姓登山客向警方報案求援，否則後果難以想像。

六龜分局提醒，民眾上山要注意天候、考慮自己的身體狀況，以及做好行前準備，量力而為才能平安出遊。若登山途中遇難需救援，盡可能待在原地等候，以利定位搜救，爭取最佳救援時間。

登山客張女、廖女感謝警消協助救援。記者林品君／翻攝
登山客張女、廖女感謝警消協助救援。記者林品君／翻攝
登山客張女、廖女自行攀登前往十三坑野溪溫泉，未料因不熟路況，受困一夜。記者林品君／翻攝
登山客張女、廖女自行攀登前往十三坑野溪溫泉，未料因不熟路況，受困一夜。記者林品君／翻攝

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