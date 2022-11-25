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糊塗男提款卡放機車還附密碼 賊盜領萬元他接簡訊才知

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市宋姓男子將皮夾放在機車置物箱，到公司上班後，接獲銀行「金融卡提領萬元」簡訊通知，才知皮夾失竊報案；糊塗的宋男告知警方，將提款密碼寫在小紙條，放在皮夾才被盜領；警方調閱監視器，查出是向姓男子犯案，向坦承偷竊，但到案時，錢已吃喝玩樂花光。

鳳山警分局新甲派出所於11月20日9時許接獲宋姓男子（24歲）報案，指稱他騎車上班，將機車放在南京路，到了公司，不久手機接到銀行傳來的簡訊，指他提款卡提領了現金1萬元，他急忙跑到機車停車處查看，發現放在機車置物箱內的皮夾不翼而飛。

宋男告知警方，他將提款卡密碼寫在小紙條，也放在皮夾裡，可能竊賊看到密碼後，盜領款項，此外，皮夾裡也有400元現金，警方受理後，調閱監視畫面追查。

警方調查同時，有民眾撿到宋男皮夾送交派出所；警方調查提款卡提領的時間、地點及民眾拾獲皮夾的地方，同樣都在南京路，調閱沿線監視器影像，鎖定向姓男子（41歲）涉有重嫌，前天通知向男到案說明。

向男坦承行竊，和不知情的友人到南京路的多家超商盜領1萬元，連同皮夾內的400元，共10400元都已吃喝玩樂花盡，提款卡則隨手丟棄。宋男得知竊賊落網，錢追不回來，懊悔地表示「以後不敢再把密碼放在皮夾裡」；警詢後，依竊盜罪嫌將向男送辦。

高市向姓男子偷走宋姓男子皮夾，和不知情的友人到南京路的多家超商盜領1萬元，連同皮夾內的400元，共10400元都已吃喝玩樂花盡。記者石秀華／翻攝
高市向姓男子偷走宋姓男子皮夾，和不知情的友人到南京路的多家超商盜領1萬元，連同皮夾內的400元，共10400元都已吃喝玩樂花盡。記者石秀華／翻攝
高市向姓男子（黑衣者）偷竊宋姓男子放在機車置物箱的皮夾，因皮夾內有被害人寫的密碼小紙條，向男拿提款卡和不知情友人寫到超商盜領1萬元花用。記者石秀華／翻攝
高市向姓男子（黑衣者）偷竊宋姓男子放在機車置物箱的皮夾，因皮夾內有被害人寫的密碼小紙條，向男拿提款卡和不知情友人寫到超商盜領1萬元花用。記者石秀華／翻攝
高市向姓男子（黑衣者）偷竊宋姓男子放在機車置物箱的皮夾，因皮夾內有被害人寫的密碼小紙條，向男拿提款卡和不知情友人寫到超商盜領1萬元花用。記者石秀華／翻攝
高市向姓男子（黑衣者）偷竊宋姓男子放在機車置物箱的皮夾，因皮夾內有被害人寫的密碼小紙條，向男拿提款卡和不知情友人寫到超商盜領1萬元花用。記者石秀華／翻攝

盜領 紙條 監視器

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