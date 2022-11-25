選舉志工街頭遭人攻擊還被脅有槍 警追查結果曝光

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

民進黨斗六市長候選人許百芳選舉志工陳怡樵，昨晚出面指出自己晚間在中山路附近遭人持棍攻擊，他懷疑是選舉暴力，事後到醫院驗傷並向警方報案；警方獲報展開調查，已掌握特定對象查辦。

陳怡樵說，他昨天下午前往中山路友人家聊天，待近4個小時，7時許準備離開時，遭疑似埋伏許久的男子持棍棒毆打；由於陳日前曾出席綠營召開的記者會，他懷疑可能是選舉暴力。

陳怡樵被攻擊後至成大斗六分院急診驗傷，傷勢為右前臂鈍挫傷；他回顧事發當時，手臂遭打時，自己隨手拿起一旁店家旗杆對抗，未料對方走回車上揚言要拿槍，他聽聞隨即閃躲，對方則開車離去。至於被毆打成傷的動機為何，他表示並不認識對方，認為應該沒有結怨。

警方受理陳報案後以車追人且掌握到特定對象，針對被害人指犯嫌疑持有槍械，初步調查並未發現，將續追查釐清；警方呼籲，針對任何暴力都會秉公處理、依法嚴辦。

民進黨斗六市長候選人許百芳競選志工陳怡樵昨晚出面指出自己晚間在街頭遭人持棍攻擊，他懷疑是選舉暴力，驗傷後向警方報案。記者陳苡葳／攝影
民進黨斗六市長候選人許百芳競選志工陳怡樵昨晚出面指出自己晚間在街頭遭人持棍攻擊，他懷疑是選舉暴力，驗傷後向警方報案。記者陳苡葳／攝影
民進黨斗六市長候選人許百芳競選志工陳怡樵昨晚出面指出自己晚間在街頭遭人持棍攻擊，他懷疑是選舉暴力，事後到醫院驗傷，傷勢右前臂鈍挫傷。記者陳苡葳／攝影
民進黨斗六市長候選人許百芳競選志工陳怡樵昨晚出面指出自己晚間在街頭遭人持棍攻擊，他懷疑是選舉暴力，事後到醫院驗傷，傷勢右前臂鈍挫傷。記者陳苡葳／攝影

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