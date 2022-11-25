選舉志工街頭遭人攻擊還被脅有槍 警追查結果曝光

民進黨斗六市長候選人許百芳選舉志工陳怡樵，昨晚出面指出自己晚間在中山路附近遭人持棍攻擊，他懷疑是選舉暴力，事後到醫院驗傷並向警方報案；警方獲報展開調查，已掌握特定對象查辦。

陳怡樵說，他昨天下午前往中山路友人家聊天，待近4個小時，7時許準備離開時，遭疑似埋伏許久的男子持棍棒毆打；由於陳日前曾出席綠營召開的記者會，他懷疑可能是選舉暴力。

陳怡樵被攻擊後至成大斗六分院急診驗傷，傷勢為右前臂鈍挫傷；他回顧事發當時，手臂遭打時，自己隨手拿起一旁店家旗杆對抗，未料對方走回車上揚言要拿槍，他聽聞隨即閃躲，對方則開車離去。至於被毆打成傷的動機為何，他表示並不認識對方，認為應該沒有結怨。