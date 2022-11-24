基警罹癌病逝 署長黃明昭靈堂上香市警局協助照顧遺眷

基隆市擔任警職37年的警一分局偵查隊警務佐李秋貝罹患癌症病逝，享年58歲。警政署長黃明昭21日到靈堂上香，警政署駐區督察沈忠益今再代表署長發給家屬慰問金5萬元。基隆市警局長張樹德指示警一分局長余中義成立治喪委員會，協助家屬辦理後事。

基隆市警局表示，李秋貝從警37年，去年檢查發現罹患癌症後，仍保持從警熱情，不幸在11月16日下午辭世，同仁聞訊相當不捨。

黃明昭21日親至靈堂上香致意，並指示沈忠益在今天頒發慰問金5萬元。基隆市警察之友會理事長張旻斌也代表全體理監事前往靈堂悼念，慰問家屬，致贈家屬慰問金5萬元，感念李秋具為基隆治安付出與貢獻。