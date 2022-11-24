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基警罹癌病逝 署長黃明昭靈堂上香市警局協助照顧遺眷
基隆市擔任警職37年的警一分局偵查隊警務佐李秋貝罹患癌症病逝，享年58歲。警政署長黃明昭21日到靈堂上香，警政署駐區督察沈忠益今再代表署長發給家屬慰問金5萬元。基隆市警局長張樹德指示警一分局長余中義成立治喪委員會，協助家屬辦理後事。
基隆市警局表示，李秋貝從警37年，去年檢查發現罹患癌症後，仍保持從警熱情，不幸在11月16日下午辭世，同仁聞訊相當不捨。
黃明昭21日親至靈堂上香致意，並指示沈忠益在今天頒發慰問金5萬元。基隆市警察之友會理事長張旻斌也代表全體理監事前往靈堂悼念，慰問家屬，致贈家屬慰問金5萬元，感念李秋具為基隆治安付出與貢獻。
基市警察局長張樹德籲請同仁發揮同袍情誼，集合眾人之力協助遺眷度過難關。市警局表示，除提供家屬最大照顧與協助，也收到中南部善心人士捐贈10萬元照顧遺眷。若蒙各界人士致送奠儀，可與基隆市警一分局第二組聯絡。
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