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安置少年遊蕩街頭 暖警聊電影敞開心房送回
台北市一名徐姓少年獨自在中正區的百貨公司前徘徊，轄區警方中正一分局員警經過，發現少年有異狀，進一步攀談下才發現是遭社會局安置的少年，離開了安置處所又久未進食，便自掏腰包買了熱騰騰的便當給少年果腹，再藉著聊電影，成功走進少年內心，送回安置處所。
據了解，中正警一分局忠孝西路派出所警員林紹恩，今年8日10日傍晚6點多巡邏，經過新光三越百貨公司站前店，員警眼尖發現路邊的徐姓少年，臉色蒼白在百貨前徘徊，還只穿著單薄的衣物，在路旁瑟瑟發抖。
林員上前關心，才發現徐姓少年因長期與家人關係處得不好，遭社會局安置，徐因心情不佳，在未告知社工的情況下，離開了安置處所，在街頭遊蕩，又因身無分文，許久沒有進食。
員警聽聞後，先將徐姓少年帶回派出所，自掏腰包買了熱騰騰的便當讓少年食用，在聯繫社工後也不斷與少年聊天，進一步發現少年年紀雖輕，卻有個喜愛看復古電影的老靈魂，2人擁有共同興趣、話題，讓少年展露笑顏，成功卸下心防。
等到社工到場，徐姓少年向員警表示願意跟隨社工返回安置處所，後續由社工將少年帶回，讓少年有一個安全、遮風避雨的處所。
中正警一分局呼籲，民眾在路上如有遇需要幫助之人，可隨時撥打110，警方皆會同相關單位，給予民眾最適時之協助與幫忙。
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