「一代廟會傳奇」騎重機自摔撞車底慘死 青山宮悼念不捨

昨天上午雲林北港溜冰場附近一場死亡車禍中不幸離世的陳姓騎士身分今曝光，他是知名廟宇萬華青山宮顧問陳柏陽，被封「廟會紅人」、「一代廟會傳奇」，平時熱衷參與宮廟事務，活躍在許多廟會活動中，多場場合中都能見到其身影，而他也相當熱心公益，憾事發生令許多親友深感不捨，在網路上發文哀悼。

31歲陳柏陽出身雲林水林鄉，因從小對宗教文化有著濃厚興趣，長期參與廟會事務，相當熟悉廟會規劃、統籌及轎班、人力、物資等工作，目前是艋舺青山宮顧問，活躍各大廟會，他為人忠義和善、交友廣闊，號召力極強，凡各宮廟有所託，他都全力協助，待人處事得體有禮，備受外界好評。

昨天上午陳柏陽騎著重型機車載乘15歲李姓友人，沿北港好收里155縣道往四湖方向直行，在雲162鄉道交叉路口時，為閃避對向正在轉彎的大貨車，不慎連人帶車自摔撞進大貨車車底，2人頭部嚴重受創，送醫搶救雙雙不治，2人當時似準備前往廟宇參加活動。

意外消息令許多至親好友感到不捨，青山宮也在臉書發文悼念「感謝本宮顧問 故陳柏陽 君，為青山靈安尊王服務，不捨祢的離世，願隨尊王、媽祖婆修行，一代廟會傳奇～陳柏陽謝謝祢」。

青山宮陳姓顧問昨天上午騎重機載李姓少年行經雲林北港好收里155縣道與雲162鄉道交叉路口，不慎連人帶車撞進一輛左轉的大貨車車底，傷重不治。記者陳苡葳／翻攝