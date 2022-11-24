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ATM領錢只帶走提款卡忘拿錢 男子A走錢辯：代保管

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市徐姓女子日前到超商ATM領錢，只帶走提款卡忘拿錢，王姓男子見獵心喜，當場A走1萬6000元仍被逮，王男到案後竟辯是代保管，警詢後依侵占罪嫌送辦。

新北市35歲徐姓女子本月14日深夜11時許向永和警方報案指稱，剛剛到永和區環河西路二段一間超商，操作店內ATM自動提款機領錢，徐女輸入密碼提款後，一時忽略只取走提款卡，提領的1萬6000元現金還在提款機內未取，便逕自離去，才走出超商沒多久，突然驚覺錢忘了拿走，折返超商找尋未果，立即到永和警分局新生派出所報案。

警方受理報案後，陪同徐女回到超商觀看店內監視器畫面，發現徐女操作ATM離開後不久，一名中年男子也站在ATM前，操作一會後就快步離開，警方調閱超商周邊監視器，發現該名男子就住在超商附近大樓內，並確認其身分為42歲王姓男子，王男接獲警方通知，於隔天晚上7時許，王男帶著1萬6000元到派出所，坦承是他將提款機內的現金帶走，強調只是代為收存，等待銀行或失主聯繫取回，無竊占之意。

警方現場清點無誤，將錢發還給徐女，警詢後依侵占遺失物罪嫌將王男函送新北地檢署偵辦。

新北市徐姓女子日前到超商ATM領錢，只帶走提款卡忘拿錢，王姓男子A走1萬6000元被逮，竟辯是代保管，警詢後依侵占罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市徐姓女子日前到超商ATM領錢，只帶走提款卡忘拿錢，王姓男子A走1萬6000元被逮，竟辯是代保管，警詢後依侵占罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市徐姓女子日前到超商ATM領錢，只帶走提款卡忘拿錢，王姓男子A走1萬6000元被逮，竟辯是代保管，警詢後依侵占罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市徐姓女子日前到超商ATM領錢，只帶走提款卡忘拿錢，王姓男子A走1萬6000元被逮，竟辯是代保管，警詢後依侵占罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝

超商 提款機

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