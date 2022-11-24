聽新聞
test
0:00 / 0:00
睡倒涼亭熱心路人以為出意外 警方到場發現他是通緝犯
高雄因竊盜被通緝的34歲葉姓男子，22日上午躺在高雄港邊涼亭休息，有路人發現葉男沒有反應，擔心他發生意外報警，警察到場後，葉男醒來卻謊報別人身分證號，因外型與警用電腦資料不符，當場被員警識破，被解送至高雄地方法院歸案。
鼓山警分局表示，葉男今年9月6日被高雄地院發布通緝，但2個月來四處躲藏，22日上午因躲避追緝身心俱疲，最後在高雄港牌樓旁的涼亭休息。
當天上午10時許，有路人經過牌樓，發像葉男躺在涼亭裡，路人擔心他身體不適，求助鄰近的鼓山分局員警，警方到場後葉男解釋前晚沒睡好，才會在涼亭打盹，身體沒問題，不需要救護車送醫。
為求安全，員警仍詢問葉男身分，但葉卻謊報別人身分證資料，經員警與警用電腦資料比對，發現外型與電腦顯示的照片差異很大，後來經查詢葉男的健保卡資料，才發現他剛被法院發布通緝不久，隨即上銬帶回派出所。
沒料要上警車時，原本還對答如流的葉男卻假裝睡著而全身癱軟在地，4名員警只好分別抬起他的四肢，將葉男塞進警車送醫，結果醫院評估葉男身體沒問題，他仍繼續裝睡，打算甩賴到底。
警方表示，當時葉男手機頻繁有一名「小龍」的男子聯繫，還關心葉男「回台南了嗎？」經所長轉告友人在找後，葉才終於願意醒來；原來「小龍」是葉男從小到大的好友，知道他被通緝每天都會來電關心，不過他因涉案未到，全案警詢後，依規定解送至高雄地方法院歸案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言