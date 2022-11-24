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睡倒涼亭熱心路人以為出意外 警方到場發現他是通緝犯

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄因竊盜被通緝的34歲葉姓男子，22日上午躺在高雄港邊涼亭休息，有路人發現葉男沒有反應，擔心他發生意外報警，警察到場後，葉男醒來卻謊報別人身分證號，因外型與警用電腦資料不符，當場被員警識破，被解送至高雄地方法院歸案。

鼓山警分局表示，葉男今年9月6日被高雄地院發布通緝，但2個月來四處躲藏，22日上午因躲避追緝身心俱疲，最後在高雄港牌樓旁的涼亭休息。

當天上午10時許，有路人經過牌樓，發像葉男躺在涼亭裡，路人擔心他身體不適，求助鄰近的鼓山分局員警，警方到場後葉男解釋前晚沒睡好，才會在涼亭打盹，身體沒問題，不需要救護車送醫。

為求安全，員警仍詢問葉男身分，但葉卻謊報別人身分證資料，經員警與警用電腦資料比對，發現外型與電腦顯示的照片差異很大，後來經查詢葉男的健保卡資料，才發現他剛被法院發布通緝不久，隨即上銬帶回派出所。

沒料要上警車時，原本還對答如流的葉男卻假裝睡著而全身癱軟在地，4名員警只好分別抬起他的四肢，將葉男塞進警車送醫，結果醫院評估葉男身體沒問題，他仍繼續裝睡，打算甩賴到底。

警方表示，當時葉男手機頻繁有一名「小龍」的男子聯繫，還關心葉男「回台南了嗎？」經所長轉告友人在找後，葉才終於願意醒來；原來「小龍」是葉男從小到大的好友，知道他被通緝每天都會來電關心，不過他因涉案未到，全案警詢後，依規定解送至高雄地方法院歸案。

葉姓男子在涼亭昏睡，被路人以為發生意外，報警後才發現葉是通緝犯。圖／讀者提供
葉姓男子在涼亭昏睡，被路人以為發生意外，報警後才發現葉是通緝犯。圖／讀者提供
葉姓男子在涼亭昏睡，被路人以為發生意外，報警後才發現葉是通緝犯。圖／讀者提供
葉姓男子在涼亭昏睡，被路人以為發生意外，報警後才發現葉是通緝犯。圖／讀者提供

通緝 高雄港 身分證

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