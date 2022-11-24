違停遭拖吊 撕封條吼員警「叫總統來」！暴怒駕駛下場慘

高雄62歲陳姓男子將休旅車違停在紅線上，今上午8時許，拖吊車經過要將陳男汽車拖離時，陳卻攔下拖吊車，還上前撕毀車上封條，警方獲報後陳還一度情緒失控，被壓制時嘴裡頻喊「叫總統來」、「哪有這樣辦事的」，全案朝妨害公務移送法辦，違停部分則處600至1200元罰鍰，車輛也照拖。

警方調查，陳男今上午8時許，行經堯山街、九如一路口時，將休旅車違停在堯山街的紅線上，高雄市委外拖吊車業者經過時，依規定執行拖吊作業，當時休旅車已上輔助輪，車門也貼上封條，並從違停處駛入車道。

陳男見愛車被拖，急忙從人行道跑到拖吊車旁邊，將拖吊車攔下不讓對方駛離，後來甚至跑到車門旁邊逐一撕毀車門封條，企圖想要將車輛開走；當時正好有三民二分局員警巡邏經過，沒想到陳男卻跟員警爆發衝突。

警方見陳男情緒失控，呼叫其他線上警力前往支援，沒料陳男嘴裡卻振振有詞「我不要上車」、「我沒有犯罪」，見大批員警在場還狂喊「叫警察來」，員警無奈回覆「我們就是警察，你乖乖配合」，陳卻改口「那叫總統來！」、「哪有人這樣辦事」，警方見陳男不配合，只能將他壓制逮捕。

事後陳男不僅吞下刑法妨害公務罪，車輛也要繼續拖往拖吊場，除違停的600至1200元罰鍰外，未來領車還需要支付保管費、移置費等費用。