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貨櫃車駛出中山高 匝道失控撞倒路燈…擦撞山壁才停下
湯姓男子今天駕駛未拖載貨櫃的曳引車沿中山高南下，在駛出五堵交流道時，失控衝出匝道撞上右側邊坡山壁。消防人員趕往救護，初步檢視湯男傷勢並不嚴重，送醫治療。事故原因由國道警察調查中。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午10點28分接獲報案，指在國道1號五堵交流道南下匝道入口附近，有輛曳引車衝出匝道撞擊邊坡，車頭撞倒路燈，擋風玻璃碎裂。
消防人員到達現場後救出40多歲湯男，檢視身上有多處擦、挫傷，表示腿部疼痛，送醫後脫險。
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