男遭軟禁毆打討債拒不提告 警送辦4人疑案情另有蹊蹺

周姓男子遭軟禁在旅館、毆打成傷，警方介入後卻拒不提告，坦承因百萬元債務糾紛受害但只想私了，警詢後依妨害自由罪嫌送辦涉案4人，仍疑事有蹊蹺，持續釐清詳細案情。

警方調查，台北市警方11月8日晚上10時許獲報，21歲周姓男子遭人帶到某間旅館內軟禁，轄區中山分局員警據報前往，發現周男眼眶受傷「像是了一個黑輪（台語）」，現場另有30歲周男、20歲曾男、23歲王男、19歲陳男等4人。

受傷周男脫困後表示，自己因積欠100萬元債務，遭債權人追討、毆打，但不想追究對方罪責，只想私了，其餘案情也含糊其詞；涉案4人則說，主要是受30歲周男請託陪同討債，就是要追回100萬元債務。