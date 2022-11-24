聽新聞
test
0:00 / 0:00
男遭軟禁毆打討債拒不提告 警送辦4人疑案情另有蹊蹺
周姓男子遭軟禁在旅館、毆打成傷，警方介入後卻拒不提告，坦承因百萬元債務糾紛受害但只想私了，警詢後依妨害自由罪嫌送辦涉案4人，仍疑事有蹊蹺，持續釐清詳細案情。
警方調查，台北市警方11月8日晚上10時許獲報，21歲周姓男子遭人帶到某間旅館內軟禁，轄區中山分局員警據報前往，發現周男眼眶受傷「像是了一個黑輪（台語）」，現場另有30歲周男、20歲曾男、23歲王男、19歲陳男等4人。
受傷周男脫困後表示，自己因積欠100萬元債務，遭債權人追討、毆打，但不想追究對方罪責，只想私了，其餘案情也含糊其詞；涉案4人則說，主要是受30歲周男請託陪同討債，就是要追回100萬元債務。
據悉，事件雙方皆有詐欺犯罪背景，加上受傷周男年紀輕輕就欠下百萬，有違常理，員警不排除事件另有蹊蹺；警方表示，雖被害周男不願追究對方罪責，未提告傷害罪，但4人涉嫌犯妨害自由罪部分非告訴乃論，詢後仍依法送辦4人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言