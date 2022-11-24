40名院生疏散！屏東勝利之家火災 將觀察照顧院生情緒

屏東基督教勝利之家昨晚間8點41分發生火警，現場隨即疏散40名院生，勝利之家表示，已將全數院生安置到另名教學大樓，後續會觀察照顧院生情緒，穩定院生們生身心。詳細起火原因仍待調查。圖／屏東縣消防局提供 屏東基督教勝利之家昨晚間8點41分發生火警，發現4到6樓間有煙冒出，現場隨即疏散40名院生。消防人員發現起火點在一樓庇護工場的雜物間，詳細起火原因仍待調查。勝利之家表示，已將全數院生安置到另名教學大樓，後續會觀察照顧院生情緒，穩定院生們生身心。

勝利之家指出，感謝大家關心，昨天晚間8點左右，本院住宿大樓冒出不知名煙霧，未能找到火源，立刻按照平日消防演練的流程，啟動疏散計畫，將所有住宿院生，疏散到另一棟教學大樓。

勝利之家指出，昨晚住宿服務身心障礙青年院生共40名，當晚值勤同仁9人，照顧人力比以高於法規的標準安排，昨晚立即完成疏散，40名院生和9名工作人員皆無人受傷，全員撤離至教學大樓。十分感謝屏東縣消防局接獲報案後，全力協援，協助疏散時，帶出一名昨出院多障極重度的身障長者。因為本院服務對象多為輪椅使用者，在照顧現場，我們深知所有的預防措 施和立即應變，有多麼的重要。

勝利之家指出，全數的院生已安置到另一棟教學大樓，昨天發現煙霧的的建物樓層，也火警鑑識中，待鑑定報告完成後，再與大家說明。由於本院服務院生，以身心障礙者、情緒障礙者、中重度失能者為主，近日社工及教保員重點工作，會首重密集觀察及照顧院生們的情緒，並按照平日作息安排活動、穩定院生們身心，以回歸日常照顧和作息為重。空間的整理修繕，則會由院內總務及行政團隊盡速處理。後續針對第一線處理的同仁，安排必要的心理資源。

消防局指出，發現火點位置在1樓庇護工場洗衣場的雜物間，雜物間約1坪空間，也是管道間，擺放洗衣溶劑，是否洗衣溶劑引發等化學作用？或是管道間的線路引起？詳細起火原因仍在調查中。