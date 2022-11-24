快訊

北市選前之夜路權爭霸 凱道唱空城背後是精心算計

醫界潛規則／資深教授看不起OA期刊 年輕醫師升遷蒙陰影

直播／跨年活動怎防疫？指揮中心下午2時記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

40名院生疏散！屏東勝利之家火災 將觀察照顧院生情緒

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東基督教勝利之家昨晚間8點41分發生火警，現場隨即疏散40名院生，勝利之家表示，已將全數院生安置到另名教學大樓，後續會觀察照顧院生情緒，穩定院生們生身心。詳細起火原因仍待調查。圖／屏東縣消防局提供
屏東基督教勝利之家昨晚間8點41分發生火警，現場隨即疏散40名院生，勝利之家表示，已將全數院生安置到另名教學大樓，後續會觀察照顧院生情緒，穩定院生們生身心。詳細起火原因仍待調查。圖／屏東縣消防局提供
屏東基督教勝利之家昨晚間8點41分發生火警，發現4到6樓間有煙冒出，現場隨即疏散40名院生。消防人員發現起火點在一樓庇護工場的雜物間，詳細起火原因仍待調查。勝利之家表示，已將全數院生安置到另名教學大樓，後續會觀察照顧院生情緒，穩定院生們生身心。

勝利之家指出，感謝大家關心，昨天晚間8點左右，本院住宿大樓冒出不知名煙霧，未能找到火源，立刻按照平日消防演練的流程，啟動疏散計畫，將所有住宿院生，疏散到另一棟教學大樓。

勝利之家指出，昨晚住宿服務身心障礙青年院生共40名，當晚值勤同仁9人，照顧人力比以高於法規的標準安排，昨晚立即完成疏散，40名院生和9名工作人員皆無人受傷，全員撤離至教學大樓。十分感謝屏東縣消防局接獲報案後，全力協援，協助疏散時，帶出一名昨出院多障極重度的身障長者。因為本院服務對象多為輪椅使用者，在照顧現場，我們深知所有的預防措 施和立即應變，有多麼的重要。

勝利之家指出，全數的院生已安置到另一棟教學大樓，昨天發現煙霧的的建物樓層，也火警鑑識中，待鑑定報告完成後，再與大家說明。由於本院服務院生，以身心障礙者、情緒障礙者、中重度失能者為主，近日社工及教保員重點工作，會首重密集觀察及照顧院生們的情緒，並按照平日作息安排活動、穩定院生們身心，以回歸日常照顧和作息為重。空間的整理修繕，則會由院內總務及行政團隊盡速處理。後續針對第一線處理的同仁，安排必要的心理資源。

消防局指出，發現火點位置在1樓庇護工場洗衣場的雜物間，雜物間約1坪空間，也是管道間，擺放洗衣溶劑，是否洗衣溶劑引發等化學作用？或是管道間的線路引起？詳細起火原因仍在調查中。

火災

延伸閱讀

屏基勝利之家傳火警疏散40人 起火點疑1樓洗衣廠雜物間

屏東超商女店員挖眼案落幕 惡男最終仍判關5年定讞

屏東榮民總醫院提供看診 交通配套這裡看

救災趨複雜 南市辦電池儲能站火災警戒提升搶救能力

相關新聞

影／「神A」駕駛飆髒話連續急煞 後車怒檢舉！警開罰了

一輛豐田Altis轎車日前在桃園市龜山區光峰路上違停，遭後車按喇叭催促後，駕駛先開窗探頭狂飆罵髒話，數度在行駛時突然煞停...

男遭軟禁毆打討債拒不提告 警送辦4人疑案情另有蹊蹺

周姓男子遭軟禁在旅館、毆打成傷，警方介入後卻拒不提告，坦承因百萬元債務糾紛受害但只想私了，警詢後依妨害自由罪嫌送辦涉案4...

40名院生疏散！屏東勝利之家火災 將觀察照顧院生情緒

屏東基督教勝利之家昨晚間8點41分發生火警，發現4到6樓間有煙冒出，現場隨即疏散40名院生。消防人員發現起火點在一樓庇護...

婦人自家樓梯摔傷難起身 消防員攀梯爬窗進入屋內救人

苗栗縣造橋鄉一名獨居婦人，今天上午11點半左右，從自家樓梯摔落受傷，無法起身開門求援，只好打電話向119求救；救護人員據...

三峽女子留紙條後疑墜樓亡 警封鎖現場查原因

今天上午，民眾發現新北市三峽區大觀路一社區旁防火巷，有一女子倒臥在內，緊急通轄區警、消到場，女子肢體多處骨折已明顯死亡，...

趁店員轉身…佯裝買飲料偷走愛心箱 男子落網

高雄王姓男子到飲料店買飲料，趁女店員轉身為他製作飲品，卻涉嫌提走櫃台上的愛心箱，轉頭就逃。店方報警，查出他的身分，逮捕他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。