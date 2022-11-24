三峽女子留紙條後疑墜樓亡 警封鎖現場查原因

鄭姓女子，今天上午被人發現，陳屍在新北市三轄區大觀路一社區旁防火巷內，目前警方排除有他殺嫌疑，正聯繫家屬到場指認釐清死因。記者曾伯愷／翻攝 今天上午，民眾發現新北市三峽區大觀路一社區旁防火巷，有一女子倒臥在內，緊急通轄區警、消到場，女子肢體多處骨折已明顯死亡，警查訪赫見是該社區2樓租戶，經聯繫房東協助開門，於屋內發現有精神安定類藥物，及一張寫著數個人名、「對不起」字樣，目前警方正聯繫家屬到場指認釐清死因。

經調查，死者鄭女（41歲）本身服用精神安定類藥物，她租住在新北市三峽區大觀路一社區大樓2樓。今天上午7時許，鄭女被人發現倒臥在社區旁防火巷內，經救護人員到場檢視，鄭女肢體多處骨折，已明顯死亡多亡。

經警方查訪社區並調閱監視器畫面，發現鄭女於今天清晨2時46分左右，獨自搭乘電梯直達10樓頂處，上午就被人發現陳屍一樓防火巷，警方勘驗現場，社區頂樓、其租處未有打鬥跡象，僅在屋內發現精神安定類藥物，及一張寫著數個人名、「對不起」字樣，目前警方排除他殺嫌疑，正聯繫家屬到場指認，以釐清死因。

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