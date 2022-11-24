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2寶媽快速道路上爆胎嚇傻 北市保大警及時結束驚魂記
張姓女子日前駕駛汽車載送2名幼童，行經台北市環河快速道路時，車輪遭異物刺穿爆胎，她一時不知所措，在車速快、車流大的路段中搖晃行駛，所幸巡警發現異狀，驅車引導張女在路肩停車，協助更換備胎後，張女才結束驚魂記。
警方表示，台北市保警大隊第三中隊小隊長李桓嘉等4名員警，日前巡邏時沿萬華區環河快速道路北往南方向行進，接近西藏路口時，發現前方一輛汽車龜速、搖晃行駛，為避免事故發生，立刻驅車上前引導前車道路肩避車彎停放。
經查，張姓女子駕車載送2名幼童，因行車過程中，右前車輪遭異物刺穿爆胎，導致車輛無法平穩行駛；員警擺放故障標誌、確認現場安全無虞後，協助張女更換備胎，車輛才恢復正常行駛，結束張女驚魂記。
張女向員警說，行駛在車速飛快的快速道路上，剛好載著2名幼童，突然遭遇爆胎事件，一時間緊張到不知所措，幸好人民保母在她最無助的時候出現「神救援」，十分感謝警方作為。
警方呼籲，駕駛人應學習爆胎緊急應變措施，爆胎時可自保。如，勿急轉方向盤、踩煞車，應放開油門緩速，緊握方向盤，固守原有車道，開啟警示燈，確定後方無來車或有足夠安全距離，打方向燈切換到路肩處理或求助。
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