2寶媽快速道路上爆胎嚇傻 北市保大警及時結束驚魂記

張姓女子日前駕駛汽車載送2名幼童，行經台北市環河快速道路時，車輪遭異物刺穿爆胎，她一時不知所措，在車速快、車流大的路段中搖晃行駛，所幸巡警發現異狀，驅車引導張女在路肩停車，協助更換備胎後，張女才結束驚魂記。

警方表示，台北市保警大隊第三中隊小隊長李桓嘉等4名員警，日前巡邏時沿萬華區環河快速道路北往南方向行進，接近西藏路口時，發現前方一輛汽車龜速、搖晃行駛，為避免事故發生，立刻驅車上前引導前車道路肩避車彎停放。

經查，張姓女子駕車載送2名幼童，因行車過程中，右前車輪遭異物刺穿爆胎，導致車輛無法平穩行駛；員警擺放故障標誌、確認現場安全無虞後，協助張女更換備胎，車輛才恢復正常行駛，結束張女驚魂記。

張女向員警說，行駛在車速飛快的快速道路上，剛好載著2名幼童，突然遭遇爆胎事件，一時間緊張到不知所措，幸好人民保母在她最無助的時候出現「神救援」，十分感謝警方作為。