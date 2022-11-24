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影／「神A」駕駛飆髒話連續急煞 後車怒檢舉！警開罰了

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

一輛豐田Altis轎車日前在桃園市龜山區光峰路上違停，遭後車按喇叭催促後，駕駛先開窗探頭狂飆罵髒話，數度在行駛時突然煞停，全被後車行車記錄器拍下並檢舉；轄區龜山派出所今表示，將依法開罰最高2萬4000元罰鍰。

網友昨在臉書「爆料公社二社」張貼影片，影片時間是11日晚間8時許，他稱自己遇到違停車惡意逼車，還被當街飆罵涉公然侮辱；根據片中畫面，一輛白色Altis違規臨停在龜山區光峰路上，遭鳴按喇叭後不滿、開窗噴三字經，隨後在行進間兩度無故煞停。

不過後車駕駛並未被嚇到，一路謹慎保持距離，並說自己要報警，女乘客也提醒「提告的話有錢拿」、「有獎金呢！呵呵！」

許多網友也在貼文下方聲援「檢舉，多送他幾張」、「請他吃紅」、「超淡定的對話」、「改裝排氣管也檢舉」；也有網友表示會繞過去，按喇叭會製造噪音影響當地住戶，沒必要，不過底下也有網友提醒會跨越雙黃線，反而自己吃虧。

轄區龜山派出所今表示，本案民眾已檢具當時影片，檢舉案發汽車違規行為，將依違反道路交通管理處罰條第43條1項4款，非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，處車主6000至2萬4000元以下罰鍰。

警方呼籲汽車駕駛人臨時停車，應選擇適當處所，切勿影響他車通行，同時保持心平氣和，切勿意氣用事，影響行車安全。

一輛「神A」違停在龜山區光峰路，被按喇叭提醒後不滿，兩度惡意急煞，被後車行車記錄器拍下檢舉，警方將開罰6000至2萬4000元。圖／翻攝自臉書「爆料公社二社」
一輛「神A」違停在龜山區光峰路，被按喇叭提醒後不滿，兩度惡意急煞，被後車行車記錄器拍下檢舉，警方將開罰6000至2萬4000元。圖／翻攝自臉書「爆料公社二社」

違停 爆料公社

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