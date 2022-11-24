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影／被控檢舉交通違規不受理 警：檢舉樣態不符已另開他項

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

一名網友日前透過臉書社群，上傳一段遭人「逼車」影片，還貼文寫下「逼車逼成這樣，蘆洲分局不舉發？」對此，新北市蘆洲警分局澄清，原案檢舉內容與提供影像不符，故不予舉發，後經陳情人更正檢舉違規事實，已依法舉發。

據了解，日前有網友透過臉書社群《我是五股人》上傳一段59秒被人「逼車」行車紀錄器畫面。畫面一開始見一輛汽車及從內線車道，急駛右切至他騎行的外線車道，還刻意一路急煞擋道，影片直到48秒汽車駕駛人停車，朝貼文網友飆罵穢語大嗆「三小」還打開車門作勢下車，整段畫面才結束，汽車駕駛人挑釁意味濃厚，危險駕駛行徑十分囂張。

事後該名網友截錄其行車紀錄器，透過新北市「交通違規檢舉系統」檢舉汽車駕駛人逼車違規樣態，但交通違規檢舉系統卻回覆不舉發讓他氣炸，上傳被逼車行車紀錄器畫面，並貼文寫下「逼車逼成這樣蘆洲分局不舉發，你各位五股人小心了！」語末「我們只想平安出門平安回家」

有網友留言說「這比較像危險駕駛，故意亂踩煞車」「影片後方好像有問候你娘，這可以提告」有網友則要貼文者提供「完整影片比較有公信力」「想知道回函的具體事證是不是影片不夠完備？」也有其他網友反向質問貼文者「沒有前因怎會有後果？」「怎麼感覺汽車一直被跟蹤！」「根本就自己問題還想帶風向」等話。

對此，蘆洲警分局澄清，本案發生於這個月14日凌晨近2時許，發生地點位於五股區新五路二段。原檢舉內容為「迫近、驟然變換車道、迫使他車讓道（逼車）」，警方受理檢視檢舉內容與影像不符，故不予舉發；後經陳情人更正檢舉違規事實為「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」，已依違反「道路交通管理處罰條例」第43條1項4款之規定舉發，最高可罰處2萬4千元以下罰鍰。

汽車駕駛人停車開門，口出穢語嗆罵貼文網友「三小」。圖／臉書《我是五股人》
汽車駕駛人停車開門，口出穢語嗆罵貼文網友「三小」。圖／臉書《我是五股人》
有網友在新北市五股區新五路二段被人逼車，他檢附行車紀錄器影像透過新北市「交通違規檢舉系統」檢舉，系統回覆不予舉發，原因是檢舉人違規事實檢舉錯誤，後經更正，警方已補單舉發。圖／臉書《我是五股人》
有網友在新北市五股區新五路二段被人逼車，他檢附行車紀錄器影像透過新北市「交通違規檢舉系統」檢舉，系統回覆不予舉發，原因是檢舉人違規事實檢舉錯誤，後經更正，警方已補單舉發。圖／臉書《我是五股人》
有網友在新北市五股區新五路二段被人逼車，他檢附行車紀錄器影像透過新北市「交通違規檢舉系統」檢舉，系統回覆不予舉發，原因是檢舉人違規事實檢舉錯誤，後經更正，警方已補單舉發。圖／臉書《我是五股人》
有網友在新北市五股區新五路二段被人逼車，他檢附行車紀錄器影像透過新北市「交通違規檢舉系統」檢舉，系統回覆不予舉發，原因是檢舉人違規事實檢舉錯誤，後經更正，警方已補單舉發。圖／臉書《我是五股人》
網友貼文質怒控蘆洲警方受理檢舉，卻不開單告發。圖／臉書《我是五股人》
網友貼文質怒控蘆洲警方受理檢舉，卻不開單告發。圖／臉書《我是五股人》
正反兩方網友上網留言。圖／臉書《我是五股人》
正反兩方網友上網留言。圖／臉書《我是五股人》
正反兩方網友上網留言。圖／臉書《我是五股人》
正反兩方網友上網留言。圖／臉書《我是五股人》
正反兩方網友上網留言。圖／臉書《我是五股人》
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交通違規

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