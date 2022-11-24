影／被控檢舉交通違規不受理 警：檢舉樣態不符已另開他項

一名網友日前透過臉書社群，上傳一段遭人「逼車」影片，還貼文寫下「逼車逼成這樣，蘆洲分局不舉發？」對此，新北市蘆洲警分局澄清，原案檢舉內容與提供影像不符，故不予舉發，後經陳情人更正檢舉違規事實，已依法舉發。

據了解，日前有網友透過臉書社群《我是五股人》上傳一段59秒被人「逼車」行車紀錄器畫面。畫面一開始見一輛汽車及從內線車道，急駛右切至他騎行的外線車道，還刻意一路急煞擋道，影片直到48秒汽車駕駛人停車，朝貼文網友飆罵穢語大嗆「三小」還打開車門作勢下車，整段畫面才結束，汽車駕駛人挑釁意味濃厚，危險駕駛行徑十分囂張。

事後該名網友截錄其行車紀錄器，透過新北市「交通違規檢舉系統」檢舉汽車駕駛人逼車違規樣態，但交通違規檢舉系統卻回覆不舉發讓他氣炸，上傳被逼車行車紀錄器畫面，並貼文寫下「逼車逼成這樣蘆洲分局不舉發，你各位五股人小心了！」語末「我們只想平安出門平安回家」

有網友留言說「這比較像危險駕駛，故意亂踩煞車」「影片後方好像有問候你娘，這可以提告」有網友則要貼文者提供「完整影片比較有公信力」「想知道回函的具體事證是不是影片不夠完備？」也有其他網友反向質問貼文者「沒有前因怎會有後果？」「怎麼感覺汽車一直被跟蹤！」「根本就自己問題還想帶風向」等話。