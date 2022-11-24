打快一點！不滿牌友碎念大打出手 2人互控傷害

台北市一名李姓男子，到麻將協會打牌，李男不滿同桌的陳姓男子碎念「打快一點」、「會不會打牌」，一怒下踹了陳男一腳，兩人大打出手，被轄區警方萬華分局制止帶回派出所，互控傷害。

警方表示，李男（71歲）本月19日晚上9點多，到萬華區西昌街上的麻將協會打牌，在打了幾圈後，李不滿同桌的友人（60歲）一直碎念「會不會打牌」、「可不可以打快一點」，李隱忍不住，踹了陳一腳。

李男、陳男開始爭吵起來，立即被店家請到店外，再進一步衝突互毆，萬華警分局龍山派出所獲報派員趕到現場，立即將兩人帶回派出所，雙方互控傷害提告，警詢後依傷害罪嫌送辦。