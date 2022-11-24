快訊

實況主Toyz賣大麻菸彈下場出爐！法院依六個毒品罪判4年2月

投票率上不來？週六北部6成機率降雨 網憂選民「懶得出門」

台灣最愛用密碼出爐！竟是「代表身份」的它

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打快一點！不滿牌友碎念大打出手 2人互控傷害

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名李姓男子，到麻將協會打牌，李男不滿同桌的陳姓男子碎念「打快一點」、「會不會打牌」，一怒下踹了陳男一腳，兩人大打出手，被轄區警方萬華分局制止帶回派出所，互控傷害。

警方表示，李男（71歲）本月19日晚上9點多，到萬華區西昌街上的麻將協會打牌，在打了幾圈後，李不滿同桌的友人（60歲）一直碎念「會不會打牌」、「可不可以打快一點」，李隱忍不住，踹了陳一腳。

李男、陳男開始爭吵起來，立即被店家請到店外，再進一步衝突互毆，萬華警分局龍山派出所獲報派員趕到現場，立即將兩人帶回派出所，雙方互控傷害提告，警詢後依傷害罪嫌送辦。

警方呼籲，民眾如有不同意見，應循正當途徑調解，切莫因一時衝動，以暴力相向。打贏送法院、打輸送醫院，兩敗俱傷，沒有贏家。

李男不滿陳男碎念互毆起來，警方到場制止。記者邱奕能／翻攝
李男不滿陳男碎念互毆起來，警方到場制止。記者邱奕能／翻攝

麻將 傷害罪

延伸閱讀

死亡交叉口！來不及閃左轉大貨車 雙載重機摔進車底2人送醫亡

中年男闖旅館辦公室 趁櫃檯人員如廁行竊

北市警偷家樂福商品被逮透露身分 問「能否意思一下」

萬華槍擊案 柯文哲中斷專訪赴萬華分局、台大慰問員警

相關新聞

影／「神A」駕駛飆髒話連續急煞 後車怒檢舉！警開罰了

一輛豐田Altis轎車日前在桃園市龜山區光峰路上違停，遭後車按喇叭催促後，駕駛先開窗探頭狂飆罵髒話，數度在行駛時突然煞停...

佯裝買飲料轉而偷愛心箱 男子落網

高雄王姓男子到飲料店買飲料，趁女店員轉身為他製作飲品，卻涉嫌提走櫃台上的愛心箱，轉頭就逃。店方報警，查出他的身分，逮捕他...

2寶媽快速道路上爆胎嚇傻 北市保大警及時結束驚魂記

張姓女子日前駕駛汽車載送2名幼童，行經台北市環河快速道路時，車輪遭異物刺穿爆胎，她一時不知所措，在車速快、車流大的路段中...

影／被控檢舉交通違規不受理 警：檢舉樣態不符已另開他項

一名網友日前透過臉書社群，上傳一段遭人「逼車」影片，還貼文寫下「逼車逼成這樣，蘆洲分局不舉發？」對此，新北市蘆洲警分局澄...

警副所長帶隊抓車手 再下一城查獲收水手1人聲押獲准

詐欺取款車手游姓男子，日前多次在台北市某超商內取款，形跡可疑引來巡警盤查，警方透過游男手機通聯發現上游收水手蔡姓男子就在...

打快一點！不滿牌友碎念大打出手 2人互控傷害

台北市一名李姓男子，到麻將協會打牌，李男不滿同桌的陳姓男子碎念「打快一點」、「會不會打牌」，一怒下踹了陳男一腳，兩人大打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。