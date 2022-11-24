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屏基勝利之家傳火警疏散40人 起火點疑1樓洗衣廠雜物間

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東基督教勝利之家昨晚間8點41分突發生火警，消防人員獲報到場後，發現4到6樓間有煙冒出，火警發生後勝利之家員工，現場消防人員協助住民疏散，疏散39人，4樓一名行動不便患者無法移動，消防人員協助疏散，現場逐層搜索後發現起火點疑在一樓雜雜物間，勝利之家一樓是庇護工場洗衣工廠，起火原因待釐清。

勝利之家收治身心障礙、行動不便患者，屬避難弱者，消防局獲報後，派第一大隊、特搜大隊、屏東、屏二、長治及麟洛分隊共17車37人、20義消救援，現場指揮官第一大隊長陳弈，並通報警察局、台電及衛生局協助。

消防局獲報到場後，協助疏散住民39人，但在4樓一名60多歲男性因癌症剛化療完行動不便，現場救災人員集結組RIT（Rapid Intervention Team）快速救援小組救援，在4樓找到後，將患者帶下來，救護車協助患者轉送屏基安置。

消防局指出，救災人員到場時已無明顯冒煙，逐層搜索後在1樓雜物間發現起火點，隨即布水線將火勢撲滅後，以熱顯像儀確認火警現場安全無熱源後，後續交由火調人員處理。

勝利之家一樓是庇護工場洗衣工廠，起火點疑似在1樓雜物間，消防局火調科後續調查起火原因。

屏東基督教勝利之家昨晚間8點41分突發生火警，現場疑似一樓洗衣工廠雜物間起火，現場緊急疏散，幸無人傷亡，起火原因待調查。圖／屏東縣消防局提供
屏東基督教勝利之家昨晚間8點41分突發生火警，現場疑似一樓洗衣工廠雜物間起火，現場緊急疏散，幸無人傷亡，起火原因待調查。圖／屏東縣消防局提供
屏東基督教勝利之家昨晚間8點41分突發生火警，現場疑似一樓洗衣工廠雜物間起火，現場緊急疏散，幸無人傷亡，起火原因待調查。圖／屏東縣消防局提供
屏東基督教勝利之家昨晚間8點41分突發生火警，現場疑似一樓洗衣工廠雜物間起火，現場緊急疏散，幸無人傷亡，起火原因待調查。圖／屏東縣消防局提供
屏東基督教勝利之家昨晚間8點41分突發生火警，現場疑似一樓洗衣工廠雜物間起火，現場緊急疏散，幸無人傷亡，起火原因待調查。圖／屏東縣消防局提供
屏東基督教勝利之家昨晚間8點41分突發生火警，現場疑似一樓洗衣工廠雜物間起火，現場緊急疏散，幸無人傷亡，起火原因待調查。圖／屏東縣消防局提供
屏東基督教勝利之家昨晚間8點41分突發生火警，現場疑似一樓洗衣工廠雜物間起火，現場緊急疏散，幸無人傷亡，起火原因待調查。圖／屏東縣消防局提供
屏東基督教勝利之家昨晚間8點41分突發生火警，現場疑似一樓洗衣工廠雜物間起火，現場緊急疏散，幸無人傷亡，起火原因待調查。圖／屏東縣消防局提供
屏東基督教勝利之家昨晚間8點41分突發生火警，現場疑似一樓洗衣工廠雜物間起火，現場緊急疏散，幸無人傷亡，起火原因待調查。圖／屏東縣消防局提供
屏東基督教勝利之家昨晚間8點41分突發生火警，現場疑似一樓洗衣工廠雜物間起火，現場緊急疏散，幸無人傷亡，起火原因待調查。圖／屏東縣消防局提供
屏東基督教勝利之家昨晚間8點41分突發生火警，現場疑似一樓洗衣工廠雜物間起火，現場緊急疏散，幸無人傷亡，起火原因待調查。圖／屏東縣消防局提供
屏東基督教勝利之家昨晚間8點41分突發生火警，現場疑似一樓洗衣工廠雜物間起火，現場緊急疏散，幸無人傷亡，起火原因待調查。圖／屏東縣消防局提供
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