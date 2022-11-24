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鐵路模範警昨辦公室內倒地 送醫搶救不治

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

鐵路警察局偵查隊偵查佐陳明寶，昨天下午3點多，在辦公室因身體不適倒地，雖然緊急送醫，仍因腦出血，家屬放棄急救，院方宣告死亡。

現年50歲的陳明寶，在鐵路警察局偵查隊服務，昨天陳在北市松山車站內的辦公室工作，一從座位上站起後就倒地，一旁的同仁緊急實施CPR、通知救護車將他送往醫院搶救。

陳在醫院與死神拔河仍不敵，雖然使用葉克膜維持，仍因腦出血，陳的家屬放棄急救，由院方宣告不治，消息一傳回辦公室內，同事都深感哀戚。

4年前，陳才因執行陳抗團體情蒐、人員辨識任務，適時疏處、化解衝突，並提供警衛部署，有效反映、處理相關危害鐵路重大情資，還有蒐報轄內陳抗預警情資件數共達62件以上，各項專案期間均能全程監控，完全掌握對象動態，提供鐵路警察局及警政署掌控陳抗團體動態，讓任務圓滿達成，獲得第54屆模範警察。

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