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影／雨天下班返家騎車自摔 酒吧服務員自撞身亡

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市今天凌晨發生一起死亡車禍，石姓男子騎機車返家途中，不慎連人帶車滑倒撞上中央分隔島，導致頭部重創，血流不止，當場無呼吸心跳，經送醫急救仍宣告不治。據了解，石男騎車過彎時，疑因天雨路面溼滑以致自摔，確實事故發生原因有待警方進一步調查釐清。

在酒吧擔任服務員的24歲石姓男子，今天凌晨3時許下班騎車返回新市新店區安康路3段租屋處途中，行經新店區祥和路與吉安街口往安坑方向，疑天雨路面溼滑，過彎時不慎自摔，撞上道路中分隔島，因頭部傷勢嚴重，當場血流不止，路過民眾發現急忙報警。

警方與救護人員到場，發現石男已經沒有呼吸心跳，緊急送往慈濟醫院新店分院急救，因傷勢嚴重在今天凌晨4時42分宣告不治。石男經抽血，無酒駕情事，事故確實發生原因有待警方進一步調查釐清。

在酒吧擔任服務員的石姓男子，今天凌晨下班騎車返家途中，行經新北市新店區祥和路與吉安街口，疑天雨路面溼滑不慎自摔，撞上路中分隔島當場無呼吸心跳，經送醫急救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
在酒吧擔任服務員的石姓男子，今天凌晨下班騎車返家途中，行經新北市新店區祥和路與吉安街口，疑天雨路面溼滑不慎自摔，撞上路中分隔島當場無呼吸心跳，經送醫急救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
在酒吧擔任服務員的石姓男子，今天凌晨下班騎車返家途中，行經新北市新店區祥和路與吉安街口，疑天雨路面溼滑不慎自摔，撞上路中分隔島當場無呼吸心跳，經送醫急救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
在酒吧擔任服務員的石姓男子，今天凌晨下班騎車返家途中，行經新北市新店區祥和路與吉安街口，疑天雨路面溼滑不慎自摔，撞上路中分隔島當場無呼吸心跳，經送醫急救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
在酒吧擔任服務員的石姓男子，今天凌晨下班騎車返家途中，行經新北市新店區祥和路與吉安街口，疑天雨路面溼滑不慎自摔，撞上路中分隔島當場無呼吸心跳，經送醫急救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝
在酒吧擔任服務員的石姓男子，今天凌晨下班騎車返家途中，行經新北市新店區祥和路與吉安街口，疑天雨路面溼滑不慎自摔，撞上路中分隔島當場無呼吸心跳，經送醫急救仍宣告不治。記者王長鼎／翻攝

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