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死亡交叉口！來不及閃左轉大貨車 雙載重機摔進車底2人送醫亡

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林北港好收里155縣道與雲162鄉道交叉路口昨天上午9點半發生一起死亡車禍，當時一輛大貨車左轉之際，自對向車道直行而來的重型機車來不及閃避，連人帶車撞進大貨車車底，造成騎士及乘客重傷，緊急送醫急救不治，事故原因尚待警方調查。

62歲劉姓男子昨天上午駕駛營業大貨車，沿155縣道由北向南行駛，行經北港溜冰場、雲162鄉道路口時左轉，恰陳姓騎士騎重機載著另一名李姓少年從對向直行而來，不過疑因太晚發現大貨車來不及閃避，2人直衝大貨車車底。

大貨車的行車記錄器畫面已在網路社群流傳開來，從影像中可見行駛中的大貨車經過交叉路口左轉時，騎車直行的陳姓騎士疑為閃避貨車自摔倒地，下一秒衝進大貨車車底，經過附近的熱心民眾紛紛下車幫忙，但2名傷者緊急送醫搶救仍回天乏術。

警方初步調查，陳姓騎士載乘李姓少年時，因2人都未戴安全帽，頭部受創嚴重，送醫後不治，事故發生原因及肇事責任正進一步調查釐清；呼籲民眾駕駛車輛時勿闖紅燈、超速搶快、酒駕、違規轉向等，避免造成重大事故，駕駛人也應有防衛駕駛觀念，保障自身與其他用路人安全。

據了解，陳姓騎士為青山宮顧問，平時熱衷參與宮廟事務，活躍在許多廟會活動中，多場場合都能見著其身影，被封為廟會紅人，前幾日才剛參加完青山王祭，未料發生意外，令許多至親好友感到不捨。

青山宮陳姓顧問昨天上午騎重機載李姓少年行經雲林北港好收里155縣道與雲162鄉道交叉路口，不慎連人帶車撞進一輛左轉的大貨車車底，傷重不治。記者陳苡葳／翻攝
青山宮陳姓顧問昨天上午騎重機載李姓少年行經雲林北港好收里155縣道與雲162鄉道交叉路口，不慎連人帶車撞進一輛左轉的大貨車車底，傷重不治。記者陳苡葳／翻攝
青山宮陳姓顧問昨天上午騎重機載李姓少年行經雲林北港好收里155縣道與雲162鄉道交叉路口，不慎連人帶車撞進一輛左轉的大貨車車底，傷重不治。記者陳苡葳／翻攝
青山宮陳姓顧問昨天上午騎重機載李姓少年行經雲林北港好收里155縣道與雲162鄉道交叉路口，不慎連人帶車撞進一輛左轉的大貨車車底，傷重不治。記者陳苡葳／翻攝
雲林北港好收里155縣道與雲162鄉道交叉路口昨天上午9點半發生一起大貨車及重機相撞的死亡車禍。記者陳苡葳／翻攝
雲林北港好收里155縣道與雲162鄉道交叉路口昨天上午9點半發生一起大貨車及重機相撞的死亡車禍。記者陳苡葳／翻攝
青山宮陳姓顧問昨天上午騎重機載李姓少年行經雲林北港好收里155縣道與雲162鄉道交叉路口，不慎連人帶車撞進一輛左轉的大貨車車底，傷重不治。記者陳苡葳／翻攝
青山宮陳姓顧問昨天上午騎重機載李姓少年行經雲林北港好收里155縣道與雲162鄉道交叉路口，不慎連人帶車撞進一輛左轉的大貨車車底，傷重不治。記者陳苡葳／翻攝

車禍 機車騎士

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