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台南市廢棄電子工廠爆炸 疑易燃氣體碰上火星造成氣爆
台南市安南區一家廢棄電子材料工廠，今晚在拆除搬移物品時發生爆炸，造成4人上半身灼傷送醫。消防人員初步研判，廢棄工廠内堆放易燃液體，經長期揮發後成為易燃氣體，累積在通風管內，4人拆除部分通風管後搬移上貨車後車斗，再拔除木板上鐵釘，疑拋上貨車後車斗後產生火星，進而發生氣爆意外。
台南市消防局說，這起爆炸意外真正原因，待火災調查科鑑識人員明天到場鑑定釐清。安南區本原街一段一家廢棄鐵皮工廠，今天晚上約7點54分傳出爆炸聲。
據了解，原本這家電子材料工廠負責人往生，他的姐夫今晚和3名親友共4人 前往工廠清理準備歸還屋主，在將廢棄物搬至貨車上時，突然爆破 ，4名男子上半身灼傷，緊急送永康奇美醫院救治。
台南市消防局救災救護指揮中心，今晚接獲報案後，出動救護人員前往搶救，發現4名男子上半身灼傷，現場血跡斑斑，救護人員馬上將4人檢傷後包紮消防人員說，4人被炸傷，3人坐救護車送醫，1人自行就醫。
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