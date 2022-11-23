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網騙投資比特幣保證獲利 高雄女典當房產幸警及時攔阻
高雄44歲莊姓女子，日前到當鋪抵押房契借款新台幣50萬元，要投資網友介紹的保證獲利的比特幣交易平台，經當鋪老闆察覺有異，通知員警，識破一樁透過偽造平台、營造獲利假象的投資詐騙案，及時保住莊女房契老本。
仁武分局鳥松分駐所於18日下午13時許，獲報疑似有民眾遭詐騙，立即前往鳥松區一間當鋪，見莊女在櫃檯辦理典當，當鋪老闆擔心莊女遇到詐騙，遲未替他完成典當手續。
警方詢問莊女，得知他是經網友介紹一個賺錢機會，只要投資該網友提供的比特幣平台，就能保證獲利，莊女想投資賺錢，但現金不足，只好到當鋪抵押房契，借款新台幣50萬元作為資本，當鋪老闆為莊女辦理典當過程中，在莊女言談裡察覺有異，認為莊女疑似遭到詐騙，立即向警方報案。
莊女向員警表示投資平台的公司網路查得到，員警現場借用莊女手機確認消息來源、投資管道及方式，發現確實是典型的投資詐騙手法，犯嫌以不明網址偽造平台，再透過虛擬帳戶營造獲利假象來誘騙民眾，員警並舉出相關案例讓莊女了解，莊女才恍然大悟，感謝員警及時攔阻才能保住自己的家產。
仁武分局呼籲，民眾接到疑似詐騙電話，可以持「勿急」、「勿躁」、「多思考」、「詳查證」的基本原則，避免讓自己成為詐騙集團的目標，也可以撥打「165」反詐騙專線諮詢，破解詐騙集團的手法。
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