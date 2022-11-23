8旬翁不敵詐團甜喊「叔叔」 奔銀行險匯200萬元

85歲黃姓老翁透過通訊軟體認識一名綽號「小林」的女子，對方要求黃翁投資裝潢公司，在輔以稱呼「叔叔」的甜言蜜語攻勢，徹底打入黃翁內心，黃信以為真跑到銀行要匯款200萬元，銀行行員找來員警成功阻止。

警方表示，家住台北市中正區的黃翁，上個月詐騙集團偽裝成一名綽號「小林」的女網友，透過通訊軟體Line，開始與黃翁攀談，2人談了將近一個月時間，對方在屢次稱呼黃為「叔叔」等甜言蜜語攻勢，讓黃深深陷入陷阱。

詐騙集團眼見時機成熟，謊稱投資一間裝潢公司可以高獲利，黃翁敵不過苦苦哀求，本月15日下午3點多時，跑到兆豐國際商業銀行衡陽分行匯款200萬元，由於黃的匯款事由說不清，銀行行員通報中正警一分局博愛路派出所。