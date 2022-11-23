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老父遺體放醫院太平間10年 女兒遲遲不領：盼父母土葬同穴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

連姓女子的父親張姓老翁，10年前病逝台北榮民總醫院，連女竟遲遲不領回遺體，嚎哭懇求醫院寬限時日，又不願接受榮總惠眾基金會協助負擔費用、聯合公祭辦理後事，遺體放在醫院太平間冰存長達10年，遭依遺棄屍體罪嫌起訴。今天士林地方法院開庭，連女出庭說明苦衷，因為經濟困難，加上希望父母能土葬同穴，允諾法官認真處理，預計下月領回遺體。

士林地院今天首度開庭，47歲連女淚灑法庭、說明苦衷。她表示父親生前都是她處理醫療債務，後來因弟、妹生病，經濟有困難，才會在父親病逝後遺體放在醫院太平間多年。

連女說，醫院請她「樹葬」但生不同衾死同穴，她盼能將父母土葬同穴，父親後事是女兒責任，不想讓外人幫忙，也不希望已罹癌的家人，又因父親的後事過著懸崖般生活，否則真的會無法翻身。

連女在法庭上允諾，真心要處理，預計12月20日可以領回父親遺體。連女胞妹在法庭上表示，因白內障能力不足，其他家人也沒工作，姊姊會處理。法官當庭對連女說，「我母親過世以火葬，時空背景不一樣，為人子女量力而為」並諭知12月28日續開庭。

檢方起訴指出，連女和和胞妹張女、連女等4人，都是張姓老翁女兒，依民法1084條「子女應孝敬父母」的精神及風俗習慣，有殮葬張翁屍體義務，2012年5月3日張翁病逝台北榮總，連女經醫院多次通知，仍遺棄屍體長達8年，榮總2020年報案提告，迄今遺體已冰存10年，家屬未領回，也沒理殮葬事宜。

檢方根據戶籍資料、榮總催促連女處理後事歷程表、簡訊通知張翁死亡證明書，即連女2016年5月、7月2度「手寫回信」等證據，認定連女犯遺棄屍體罪嫌，不准其他家庭成員出面處理後事，依法起訴，其餘3名胞妹不起訴。

連姓女子的父親張姓老翁，10年前病逝台北榮民總醫院，連女竟遲遲不領回遺體，放在醫院太平間冰存長達10年，遭依遺棄屍體罪嫌起訴。今天士林地方法院開庭，連女出庭說明苦衷，因為經濟困難，加上希望父母能土葬同穴，允諾法官認真處理，預計下月領回遺體。圖／本報資料照片
連姓女子的父親張姓老翁，10年前病逝台北榮民總醫院，連女竟遲遲不領回遺體，放在醫院太平間冰存長達10年，遭依遺棄屍體罪嫌起訴。今天士林地方法院開庭，連女出庭說明苦衷，因為經濟困難，加上希望父母能土葬同穴，允諾法官認真處理，預計下月領回遺體。圖／本報資料照片

榮總 棄屍

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