新北消防七大隊辦受業儀式 期許新進消防員勝任職務
考量新進消防人員初入打火職場，新北市消防局第七救災救護大隊，今天為6名新進消防人員辦理「111年度第2次新進人員師徒制暨拜師受業儀式」，期許透過師徒制度，由資深優秀消防員擔任指導老師，傳授新進同仁職業技能。
第七救災救護大隊大隊長鍾世銘說，上月25日，有6名警察專科學校消防安全科39期畢業新進的消防員，分發至第七大隊，為了讓他們能盡快熟悉打火職場狀況，於上月31日起，安排三周的基本職能訓練，包含救災救助戰技、緊急救護技術。
今天的受業儀式，消防隊上的「前輩」擔任指導老師，為新進消防員戴上消防帽，象徵傳遞給學生能力與保護，並賦予責任，期勉新進消防能勝任救人於水火的工作，也讓陽剛的打火職場，增添些許溫暖。
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