快訊

網傳涉不當金流？國安局長陳明通委律師澄清並將報警提訴訟

新北消防七大隊辦受業儀式 期許新進消防員勝任職務

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

考量新進消防人員初入打火職場，新北市消防局第七救災救護大隊，今天為6名新進消防人員辦理「111年度第2次新進人員師徒制暨拜師受業儀式」，期許透過師徒制度，由資深優秀消防員擔任指導老師，傳授新進同仁職業技能。

第七救災救護大隊大隊長鍾世銘說，上月25日，有6名警察專科學校消防安全科39期畢業新進的消防員，分發至第七大隊，為了讓他們能盡快熟悉打火職場狀況，於上月31日起，安排三周的基本職能訓練，包含救災救助戰技、緊急救護技術。

今天的受業儀式，消防隊上的「前輩」擔任指導老師，為新進消防員戴上消防帽，象徵傳遞給學生能力與保護，並賦予責任，期勉新進消防能勝任救人於水火的工作，也讓陽剛的打火職場，增添些許溫暖。

新北市消防局第七救災救護大隊，今天為6名新進消防人員辦理「111年度第2次新進人員師徒制暨拜師受業儀式」，期許他們勝任救人於水火的打火工作。記者翁至成／翻攝
新北市消防局第七救災救護大隊，今天為6名新進消防人員辦理「111年度第2次新進人員師徒制暨拜師受業儀式」，期許他們勝任救人於水火的打火工作。記者翁至成／翻攝
新北市消防局第七救災救護大隊，今天為6名新進消防人員辦理「111年度第2次新進人員師徒制暨拜師受業儀式」，期許他們勝任救人於水火的打火工作。記者翁至成／翻攝
新北市消防局第七救災救護大隊，今天為6名新進消防人員辦理「111年度第2次新進人員師徒制暨拜師受業儀式」，期許他們勝任救人於水火的打火工作。記者翁至成／翻攝
新北市消防局第七救災救護大隊，今天為6名新進消防人員辦理「111年度第2次新進人員師徒制暨拜師受業儀式」，期許他們勝任救人於水火的打火工作。記者翁至成／翻攝
新北市消防局第七救災救護大隊，今天為6名新進消防人員辦理「111年度第2次新進人員師徒制暨拜師受業儀式」，期許他們勝任救人於水火的打火工作。記者翁至成／翻攝
新北市消防局第七救災救護大隊，今天為6名新進消防人員辦理「111年度第2次新進人員師徒制暨拜師受業儀式」，期許他們勝任救人於水火的打火工作。記者翁至成／翻攝
新北市消防局第七救災救護大隊，今天為6名新進消防人員辦理「111年度第2次新進人員師徒制暨拜師受業儀式」，期許他們勝任救人於水火的打火工作。記者翁至成／翻攝

消防員 職場

延伸閱讀

民眾關心新北建設林佳龍卻無感 侯友宜選辦：喊國際卻瞧不起在地

新北推廣客家文化四年有成 未來四年再興建五座哈客館

邁向2050淨零目標 新北獲A級城市肯定

林佳龍批四大皆空 侯友宜：請多注意新北藝術文化

相關新聞

台南某市議員候選人宣傳車 涉撞死騎機車老婦人

台南市關廟區大富街與大仁街口， 今天中午11點多發生市議員候選人的宣傳車，撞上騎機車婦人，婦人傷重沒有心跳呼吸，由救護車...

每票500元求支持！西螺鎮代候選人樁腳行賄 6人遭逮

雲林縣檢警調偵辦九合一選舉賄選案件，昨再查獲西螺鎮某鎮民代表候選人郭姓樁腳，涉嫌以每票500元的現金向選民買票，檢察官訊...

75歲男子開車自撞水泥護欄 送醫急救後不治

75歲白姓男子今天傍晚開車，經台中市后里區三線路，疑自撞水泥護欄，車毀人重傷，一度無呼吸心跳，送醫搶救後仍不治，肇事原因...

台64線砂石車開到輪胎掉2個 彈至對向擊中3車

新北市台64線高架快速道路，今天中午有1輛曳引砂石車在五股路段，竟然開到兩個輪胎脫落，還彈跳至對向車道擊中3輛車，幸好被...

影／不聽兒勸寧信假警 6旬婦險被騙光老本：他能清楚核對個資

新北市新莊區胡姓婦人，周一下午接到假警察來電，對方以有人冒用她姓名，連開兩個銀行帳戶，涉嫌違反洗錢防制法。詐團為取信胡婦...

重機台64線撞計程車死亡 運將複訊盼和解無保請回

27歲紀姓男子本月21日晚間騎重機在台64線快速道路中和路段上，疑似車速過快，衝撞前方沒開大燈、37歲陳姓司機駕駛的多元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。