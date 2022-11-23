新北消防七大隊辦受業儀式 期許新進消防員勝任職務

考量新進消防人員初入打火職場，新北市消防局第七救災救護大隊，今天為6名新進消防人員辦理「111年度第2次新進人員師徒制暨拜師受業儀式」，期許透過師徒制度，由資深優秀消防員擔任指導老師，傳授新進同仁職業技能。

第七救災救護大隊大隊長鍾世銘說，上月25日，有6名警察專科學校消防安全科39期畢業新進的消防員，分發至第七大隊，為了讓他們能盡快熟悉打火職場狀況，於上月31日起，安排三周的基本職能訓練，包含救災救助戰技、緊急救護技術。