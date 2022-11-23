台64線砂石車開到輪胎掉2個 彈至對向擊中3車

新北市台64線高架快速道路，今天中午有1輛曳引砂石車在五股路段，竟然開到兩個輪胎脫落，還彈跳至對向車道擊中3輛車，幸好被砸到的也都是大型車，否則大車的輪胎加上輪框動輒超過100公斤，重力加速度若砸到小型車，後果難以設想。

曳引砂石車行進中脫落的輪胎。記者林昭彰／翻攝

這起車禍發生在中午12時18分，46歲蘇姓司機駕駛曳引砂石車沿台64線往八里方向行駛，約在8.2公里五股路段發生機械故障，左後側2顆輪胎竟然應聲脫落，連滾帶跳跨越中央分隔島彈至對向車道。

當時剛好由45歲周姓、44歲簡姓司機駕駛的曳引砂石車、以及65歲林姓司機駕駛的預拌混凝土車先後路過，分別被2顆彈跳的大輪胎擊中，幸好只是擋風玻璃破裂、車身鈑件凹陷，4名司機都沒有受傷，也都沒有酒駕的問題。