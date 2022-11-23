嘉縣男子修燈座摔落身亡 解剖初判死因為電擊
現年33歲黃姓男子21日在嘉義縣大林鎮一處蘭花園爬上A字梯更換燈座電線時，疑觸電從梯上摔落，送醫不治，因死因不明，檢警今天解剖，初步排除跌落創傷致死，主因應為電擊。
檢方表示，黃男死亡案件，檢警昨天會同法醫相驗，因無明顯外傷，死因不明，今天進行解剖，發現死者頭皮紅腫，身體無骨折，也無內出血，初步排除跌落創傷致死，主因應為電擊，但尚待顯微鏡下確認皮膚組織電擊斑，以及解剖報告結果，才能釐清真正死因。
嘉義縣消防局21日下午2時據報，指大林鎮過溪里一處蘭花園有民眾從A字梯上摔落，大美消防分隊救護車前往救援，發現男子倒臥在地上，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，救護人員立即將男子送醫，急救後仍宣告不治。
檢警指出，經初步調查，現年33歲黃姓男子當時正在更換天花板上的燈座電線，疑因觸電從2米高的梯子上摔落送醫不治。
江姓水電業者表示，從事電力相關工作時，一定會關閉電源，最好使用木製梯子，避免用會導電的鋁梯或鐵製梯子，也要穿上絕緣鞋子和手套，才能保護自身的安全。
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