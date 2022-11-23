影／不聽兒勸寧信假警 6旬婦險被騙光老本：他能清楚核對個資
新北市新莊區胡姓婦人，周一下午接到假警察來電，對方以有人冒用她姓名，連開兩個銀行帳戶，涉嫌違反洗錢防制法。詐團為取信胡婦，還煞有其事LINE傳「假傳票」及「凍結書」儘管兒子苦勸，她仍堅信執意提錢交付，所幸警方極力勸說，胡女才願意相信被騙，放棄提錢交付保住她的老本。
經調查，胡姓婦人（62歲）為一名家管，周一（21日）上午，她在新北市新莊區住處，接到自稱是新竹警察來電。對方稱有人冒用她的名義，到銀行連開兩個帳戶，疑似從事不法涉嫌違反洗錢防制法，將凍結她名下帳戶內所有現金，要她先把錢領出交給他們保管。
詐團為取信胡婦，不但與其核對其姓名、身分證字號，出生年月日，還煞有其事地用LINE傳給胡婦「假傳票」及「凍結書」果真騙得胡婦準備到銀行提領戶頭內老本，交付給詐團成員保管。
胡婦兩子得知在旁苦勸，但胡婦卻堅信，執意要出門提領，兩子趕緊報警協助。警方獲報派員趕抵，胡婦兒子拿著手機向到場員警說「我媽不信，說有人傳這個資料給，還說有人冒她名字，在新竹連開兩銀行帳戶。」
員警先是反問胡婦「妳相信的點在哪裡？」胡婦回「對方就能清楚說出我的出生年月日，身分證字號及我的名字」警方解釋，這很正常啊！就是個資外洩嚴重阿。沒想到胡婦竟反問員警「我開始有問那個警察（通話的詐團成員）怎麼知道我的個資，對方回她「可能外流，被拿去用了」
警方立即解釋，這幾張就是用P圖的（偽造的）還向她說，真有傳票也不可能用LINE傳給妳，絕對是用寄的，請妳去派出所領，在不然郵差先生也會用掛號請妳去領。另外從沒有所謂的「資產凍結書」，而且警察跟法院，不可能叫妳把錢領出來，交給誰去做保管。
胡婦聽完點頭如搗蒜，頻回「我相信了、我相信了」成功保住婦人顯去提錢交付。後警向胡婦提點，以後又遇到這樣的事情，要先找兒子求證，如果不相信自己兒子，那就打電話110求證。
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