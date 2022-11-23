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重機台64線撞計程車死亡 運將複訊盼和解無保請回
27歲紀姓男子本月21日晚間騎重機在台64線快速道路中和路段上，疑似車速過快，衝撞前方沒開大燈、37歲陳姓司機駕駛的多元計程車後傷重不治，紀父難過稱兒子騎很快沒錯，但計程車沒開大燈也是問題，要求對方道歉。新北地檢署複訊後，以陳姓司機偵訊表明有意和解、難認有逃亡之虞，諭知無保請回。
該起死亡車禍發生在台64線25.7K，紀男當時與陳姓司機同往板橋方向，疑似車速過快加上前方計程車未開車燈，未注意到前方陳姓司機車輛，導致追撞陳姓司機車尾，紀男當場噴飛，送醫後傷重不治。
警方在現場拍照採證，黑色多元計程車車尾嚴重凹陷，大重機則車頭全毀；初步調查，紀男騎大重機，沒注意路況，超速追撞釀禍，但也發現多元計程車沒開大燈行駛，將依道交條例第33條第1項第6款「不依規定使用燈光」，裁罰3000元至6000元罰鍰。
紀父在遺體相驗時接受媒體採訪，稱兒子騎很快沒有錯，但沒開大燈就是車禍原因，如果有開大燈，後燈就會亮，兒子就可以閃，但是他完全沒開大燈，兒子根本就看不到，且那輛車還是黑色的，認為陳姓司機道歉是一定要的。
陳姓司機則透過發聲明，表示「除了替亡者感到哀悼之外，也望各位媒體先進尊重個人隱私，因為我並非也不願成為公眾人物，也不希望身邊親友受到打擾，很謝謝。」
新北檢昨天在板橋殯儀館複訊後，認為陳姓司機是否涉有過失及過失程度的輕重仍有待調查釐清，因陳有正當職業、家庭，犯後態度尚可，且在偵訊時表明希望與被害人家屬談和解，難認有逃亡之虞，諭知無保請回。
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