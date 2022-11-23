中年男闖旅館辦公室 趁櫃檯人員如廁行竊
台北市一名廖姓男子在旅館內擔任櫃台人員，今天凌晨一點多時，廖男進入廁所如廁，這時一名簡姓男子進入旅館內，將他的財物偷走；轄區警方萬華分局獲報後展開追查，已鎖定簡男，將儘速查緝到案。
警方表示，昨晚凌晨1點33分左右，萬華分局西門町派出所接獲在萬華區康定路25巷內的旅館，有櫃檯人員物品遭竊。
員警獲報到場了解後，發現是櫃檯人員廖男（40歲）如廁時，有一名男子進入旅館辦公室內行竊，偷走廖男放在辦公室內的手機、信用卡、證件、耳機還有2000多元現金等。
警方調閱監視器追查，依據特徵、身形鎖定簡男（49歲）涉有重嫌，將儘速查緝到案。警詢後將依竊盜罪嫌送辦。
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