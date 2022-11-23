驚悚！女子騎車打滑摔在砂石車前 幸運保命但吃上罰單

真是驚悚！29歲廖姓女子日前騎機車行經頭份東側交流道附近路段時，疑似不慎在路肩打滑，連人帶機車衝進外側車道，在行駛中的曳引車車頭前摔倒，曳引車緊急煞停，但她和機車仍被往前推撞近10公尺，身上多處擦傷，不過幸運保住一命，驚險畫面在網路流傳，讓網友直呼驚險。

頭份警分局今天說明車禍發生在19日上午11點20分左右，地點在頭份市中正北路，員警到場處理發現當時廖姓女子騎普通重機由中正一路沿中正北路往頭份方向行駛，在事故地點的路肩行駛時，與同向謝姓男子駕駛的曳引車在外側車道發生碰撞，現場雙方酒測值都是零，廖女四肢多處擦傷送醫，沒有生命危險。

依現場監視畫面顯示，廖姓女子當時騎在車道外的路肩，與曳引車同向併行，但不知何故機車突然 打滑，失控衝進外側車道，正巧就摔在曳引車車頭前，連人帶機車被往前推撞。