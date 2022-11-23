桶屍案死者蔡姓前女友聲押 檢警破獲失蹤3年桶屍案

上月26日，台中市神岡區大洲路一間廠房驚傳桶屍命案，死者為失蹤3年的陳男，檢警昨掌握相關跡證，將死者蔡姓前女友聲押禁見。

豐原警分局指出，警方獲報後立即封鎖現場、迅速通報警察局刑警大隊、鑑識中心展開現場相關人、事、時、地、物等的調查與鑑識及報請台中地方檢察署指揮偵辦。

豐原警分局表示，當天專案小組2小時內，掌握廠房承租人身分且針對桶屍承裝桶存在的態樣，清查現場遺留的物品、證物，加以辨別與查證來源等，查證並掌握涉案情事，鎖定死者蔡姓前女友身分。

本案歷經近月時間的蒐證、調查、鑑驗結果等，確定身分為失蹤3年的陳姓男子，根據警方調查，陳男與蔡女為前男女朋友關係，雙方疑似有金錢及感情糾紛，陳男失蹤後，蔡女刻意營造陳男還活著的假象，企圖拖延陳男家人報案。

昨晚，檢警拘提涉嫌重大的蔡女，經檢察署向法院聲請羈押，經裁定收押禁見。