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日本海灘無名屍竟是澎湖漁民 1年後認回妻老淚縱橫
澎湖縣西嶼鄉小門村76歲漁民章文德去年7月駕船出海捕小管，船隻遺留在空殼嶼附近，人卻失蹤，沒想遺體疑隨黑潮漂流到日本長崎被拾獲，日本警察廳研判是台籍人士，通報台灣法務部協助比對DNA查核，從右大腿一根骨釘確認身分是章無誤，章的家人本月14日到日本認領，昨天入塔奉厝，章文德老妻哽咽地說，老伴終於回來了。
澎湖縣老漁民章文德去年7月27日駕船出海釣小管失蹤，澎湖海巡隊發動海空搜索但無所獲，章落海時間正值夏季，推測黑潮海流往北，因此遺體疑帶往日本，最終擱淺在長崎縣五島市海灘被發現，日本警方發現他右大腿有支日製「Johnson & Johnson」品牌骨釘，這種醫材僅銷往台灣、大陸及印度、南韓，經採樣DNA型別研判是台籍人士，確認身分後，本月已由章男家屬赴日認領回。
「他回來，我的心就放下了」，章文德妻子章林卜說，丈夫平日出海釣小管，返程時都會打電話給她，去年7月27日出海後，至晚間7、8點全無音訊，她很擔心，四處詢問其他漁民，得知丈夫的船隻在海上漂流，人卻不見，疑是落海。
章林卜說，他們請求協尋找不到人，至頭七時兒子勸她放棄，但她放不下，這一年來，獨守空屋等待，無法與人溝通，幾乎得了憂鬱症，看到過去丈夫的相片，只能暗自垂淚。章妻說，丈夫若是生病，讓她照顧到撒手人寰，她還較心安，但卻是落海失蹤，連最後一面都沒能見著，真的很傷心遺憾。
章林卜輾轉了解，丈夫漂流至日本時即被一名釣魚的年輕人發現，但那名青年起初以為是漂死豬或死魚擱淺，沒多關注，返家後卻有名老人託夢，說在水裡很冷，隔天這名年輕人再到海邊確認發現的遺體，才報警處理。「我交代兒女，若能找到這名日本年輕人，依習俗應向人家致歉並答謝」。
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