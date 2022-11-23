北市議員候選人被打到住院 警：已排除政治因素

新黨台北市議員候選人林婕麗今早7時許在路口拜票時，突遭張姓男子攻擊成傷，林送醫急救後住院治療，張犯後旋即遭逮，稱其與女友吵架心情不好，又覺得林拜票聲太吵，衝動之下出手傷人，警詢後將依法將其送辦。

警方調查，林婕麗今早在中山區北安路、458巷口，站在高台上揮手拜票，時間接近7時50分，25歲張男徒步靠近林婕麗，出手毆打對方，導致林墜落倒地，頭部右側受傷流血；因一旁就是轄區大直派出所，林的助理見狀立刻跑進派出所求救，員警當場壓制逮捕張男。

據悉，張男供稱昨晚與友人在大直地區飲宴，返家後與女友吵架，心情不佳，一早發現錢包不見了，遂返回大直派出所通報遺失案，但在進入派出所前，感覺林婕麗拜票聲「很吵、很刺耳」，衝動之下便揮拳傷人，員警將張男帶返警所時，張男仍面有酒容、身上仍有酒氣。

警方表示，初查張男無特定政黨傾向，居住地在新北市，並非林婕麗選區，平時活動也不常出入中山區，排除張男因政治因素犯案，經查也無幫派背景，全案詢後依傷害罪嫌將張男送辦。

警方強調，強烈譴責選舉暴力，民眾若有不法，警方不分政黨，絕不容許發生選舉暴力事件，同時提醒民眾，選舉將至，切勿做出不理性行為，傷害自己和他人，選賢與能、理性選舉。