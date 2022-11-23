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吃案害長榮女大生被姦殺遭懲怪政治、媒體？ 楊慶裕降2級確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生前年遭殺害，時任台南市警歸仁分局大潭派出所警員高武源未依規定受理報案，且時任所長張忠肯、分局長楊慶裕未盡監督之責，監察院認為嚴重損害警察機關信譽、形象，去年彈劾案後移送懲戒法院。懲戒法院第一審判楊、張降2級改敘，高降1級改敘；楊上訴，第二審駁回確定。

楊慶裕在案發官位不保，改調新化分局，遭彈劾後又被拔官改調市警局科員，在一審判決後，3人中僅他上訴。楊要求廢棄原判決，並判不受懲戒或發回更審，還說希望合議庭不要受政治或媒體誤導，要以公平、公正、客觀精神來獨立審判，並考量他不是怠於監督，而是實務上不能。

男子梁育誌2020年10月28日強擄鍾姓女大生性侵、殺害棄屍案，橋頭地方法院審理後，今年3月以梁是預謀犯案、手段殘忍、再犯率超過5成、對社會危害大且未見悔意等五大理由，依強制性交而故意殺人罪判死刑，褫奪公權終身。案件上訴高雄高分院中。

鍾女遭梁性侵殺害前、9月30日晚間有另一名同校女生遭他摀住口鼻，陰道差點被他手指插入，因女學生反抗呼救，梁才作罷、逃離現場。這名女學生與租屋處房東女兒到大潭派出所報案，高武源（同年12月31日退休）竟未依規定受理報案，沒開報案三聯單、未製作筆錄，也沒在員警工作紀錄簿上記載，匿報。

10月29日，鍾女命案偵破，差點遭指侵的女學生再次到大潭派出所製作報案與指認筆錄。監察院指出，當時的所長張忠肯在9月30日晚間就了解被害人報案經過，卻沒監督、指證高武源匿報違失，明顯未盡監督之責。

監察院也認為，時任歸仁分局長的楊慶裕在第一名女學生受害後，多次派人到大潭派出所督導，楊甚至在10月9日、15日親自到大潭所，卻沒發現高武源、張忠肯辦案違失，應負未盡監督之責。監院也指分局長代表機關對外發言，應格外謹慎、克盡查證義務，說明事實真相，但楊慶裕10月30日受訪時卻聲稱險些遭指侵的女學生無法指認、也不願意報案，認為是「惡作劇」。

女學生是否有報案，只要調監視器就可確認，但楊慶裕卻沒查證，監院認為違失重大，導致外界質疑警察吃案，嚴重毀損警察信譽與形象，彈劾3人。

懲戒法院第二審認為一審判決無違誤，楊上訴無理，且無行言詞辯論必要，直接駁回。

楊慶裕因為長榮大學女學生命案，2度遭拔除分局長之職，懲戒法院第二審今判他降2級改敘確定。圖／聯合報系資料照片
楊慶裕因為長榮大學女學生命案，2度遭拔除分局長之職，懲戒法院第二審今判他降2級改敘確定。圖／聯合報系資料照片

馬國女大生命案 性侵

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