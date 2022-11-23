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疑未注意限高 橋檢車撞壞國道3號限高門架

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

國道三號南投服務區限高門架今遭撞毀，一輛橋梁檢測工程車，疑因駕駛疏忽，未注意限高，行經中寮便道要進入南投服務區時，車斗上機具直接撞擊限高門架，門架被撞壞倒塌，幸未釀傷亡，但一度造成車輛回堵，目前事故已排除恢復通車。

據了解，該起事故發生在今上午7時38分，一輛車斗載有吊臂機具的橋梁檢測車行駛中寮便道，駛入準備從國道三號北向231.7公里南投服務區上國道，未料駕駛行進時未注意限高3米，因車斗機具超過限高，竟將限高門架倒撞壞倒塌。

而因事發當下，正值上班時間，可該部橋檢車就卡在限高門架下，導致車輛僅能駛出南投服務區，無法從南投服務區上國道，現場車流一度回堵，國道警方隨即聯繫相關單位調遣工程車處理事故現場，並於上午9時19分排除恢復通車。

國道第七公路警察大隊指出，今上午遭撞壞為高速公路養護起點的限高門架，所幸無人員受傷，但仍要呼籲用路人應注意限高門架高度標示，注意車輛本身高度或載運物品後附加高度，再行通過以確保自身安全。

國道三號南投服務區旁中寮便道的限高門架今遭一輛橋梁檢測工程車撞壞倒塌。圖／警方提供
國道三號南投服務區旁中寮便道的限高門架今遭一輛橋梁檢測工程車撞壞倒塌。圖／警方提供
國道三號南投服務區旁中寮便道的限高門架今遭一輛橋梁檢測工程車撞壞倒塌。圖／警方提供
國道三號南投服務區旁中寮便道的限高門架今遭一輛橋梁檢測工程車撞壞倒塌。圖／警方提供
國道三號南投服務區旁中寮便道的限高門架今遭一輛橋梁檢測工程車撞壞倒塌。圖／警方提供
國道三號南投服務區旁中寮便道的限高門架今遭一輛橋梁檢測工程車撞壞倒塌。圖／警方提供

國道 南投

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