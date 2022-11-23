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疑未注意限高 橋檢車撞壞國道3號限高門架
國道三號南投服務區限高門架今遭撞毀，一輛橋梁檢測工程車，疑因駕駛疏忽，未注意限高，行經中寮便道要進入南投服務區時，車斗上機具直接撞擊限高門架，門架被撞壞倒塌，幸未釀傷亡，但一度造成車輛回堵，目前事故已排除恢復通車。
據了解，該起事故發生在今上午7時38分，一輛車斗載有吊臂機具的橋梁檢測車行駛中寮便道，駛入準備從國道三號北向231.7公里南投服務區上國道，未料駕駛行進時未注意限高3米，因車斗機具超過限高，竟將限高門架倒撞壞倒塌。
而因事發當下，正值上班時間，可該部橋檢車就卡在限高門架下，導致車輛僅能駛出南投服務區，無法從南投服務區上國道，現場車流一度回堵，國道警方隨即聯繫相關單位調遣工程車處理事故現場，並於上午9時19分排除恢復通車。
國道第七公路警察大隊指出，今上午遭撞壞為高速公路養護起點的限高門架，所幸無人員受傷，但仍要呼籲用路人應注意限高門架高度標示，注意車輛本身高度或載運物品後附加高度，再行通過以確保自身安全。
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