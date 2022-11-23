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影／逃逸移工遇警盤查 竟跳下大排水溝狂逃仍被逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

越南籍阮姓逃逸移工昨天遇土城員警盤查，秀出手機裡存檔的居留證相片，企圖混水摸魚矇混過關，見員警呼叫支援，竟趁隙快步衝過大馬路，還跳下大排水溝狂逃仍被奮鳥顧身尾隨追緝的員警逮著。警方查出，逃逸移工阮男已非法居留長達718天，警詢後依入出國及移民法移送移民署新北專勤隊偵辦。

越南籍阮姓逃逸移工昨天遇土城員警盤查，竟趁隙快步衝過大馬路，還跳下大排水溝狂逃仍被逮。記者王長鼎／翻攝
越南籍阮姓逃逸移工昨天遇土城員警盤查，竟趁隙快步衝過大馬路，還跳下大排水溝狂逃仍被逮。記者王長鼎／翻攝

新北市土城警分局金城派出所員警王博逸11月22日上午7時20分，在土城區清水路一間宮廟前，見一名外籍人士行徑鬼鬼祟祟在廟宇周圍徘徊，員警上前盤查，經詢問越南籍阮姓男子（33歲）表示，身上並無護照及居留證或足以證明其身分文件，卻出示手機裡存檔的居留證假意配合想藉此呼嚨員警，被王員認出並非本人，於是以警用無線電通知支援警力開車前來將他載返派出所查證身分。

阮男見巡邏警車快到時，突然拔腳過大馬路一路逃竄，甚至朝大水溝一躍而下，王員見狀立即發揮過人的爆發力奮力追緝，見阮男跳下排水溝也不顧污水及雜草叢生，拚命尾隨追逐，追捕不到一分鐘將阮男壓制在排水溝草叢上，支援警力也到場協助逮人。

經查，逃逸移工阮男目前無雇主亦無工作，且已經非法居留長達718天，警詢後依入出國及移民法移送移民署新北專勤隊偵辦，員警王博逸也因為追逐過程中雙腳多處擦挫傷，且整身沾滿污水及泥巴，所幸並無大礙。

越南籍阮姓逃逸移工昨天遇土城員警盤查，竟趁隙快步衝過大馬路，還跳下大排水溝狂逃仍被逮。記者王長鼎／翻攝
越南籍阮姓逃逸移工昨天遇土城員警盤查，竟趁隙快步衝過大馬路，還跳下大排水溝狂逃仍被逮。記者王長鼎／翻攝
越南籍阮姓逃逸移工昨天遇土城員警盤查，竟趁隙快步衝過大馬路，還跳下大排水溝狂逃仍被逮。記者王長鼎／翻攝
越南籍阮姓逃逸移工昨天遇土城員警盤查，竟趁隙快步衝過大馬路，還跳下大排水溝狂逃仍被逮。記者王長鼎／翻攝
越南籍阮姓逃逸移工昨天遇土城員警盤查，竟趁隙快步衝過大馬路，還跳下大排水溝狂逃仍被逮。記者王長鼎／翻攝
越南籍阮姓逃逸移工昨天遇土城員警盤查，竟趁隙快步衝過大馬路，還跳下大排水溝狂逃仍被逮。記者王長鼎／翻攝
越南籍阮姓逃逸移工昨天遇土城警分局金城派出所員警王博逸盤查，竟趁隙快步衝過大馬路，還跳下大排水溝狂逃，王員也奮不顧身跳下追緝雖滿身髒亂仍順利逮到阮男。記者王長鼎／翻攝
越南籍阮姓逃逸移工昨天遇土城警分局金城派出所員警王博逸盤查，竟趁隙快步衝過大馬路，還跳下大排水溝狂逃，王員也奮不顧身跳下追緝雖滿身髒亂仍順利逮到阮男。記者王長鼎／翻攝
越南籍阮姓逃逸移工昨天遇土城員警盤查，竟趁隙快步衝過大馬路，還跳下大排水溝狂逃仍被逮。記者王長鼎／翻攝
越南籍阮姓逃逸移工昨天遇土城員警盤查，竟趁隙快步衝過大馬路，還跳下大排水溝狂逃仍被逮。記者王長鼎／翻攝

移民署 移工 排水溝

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