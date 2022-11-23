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大安溪上游執行「滅鼠專案」 警方查獲重逾2噸盜伐肖楠

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

保七總隊第五大隊與林務局派員到大安溪上游林班地執行「滅鼠專案」深山特遣勤務，前天下午在苗栗縣卓蘭鎮大安溪上游發現一部疑似載運盜伐木材的無牌拼裝吉普車，喝令停車，賴姓嫌犯加速逃逸，但受困於溪邊動彈不得，警方查獲車上有盜採逾兩噸重的貴重肖楠木，粗估價逾31萬元，全案依違反森林法、竊盜罪移送法辦。

保七總隊第五大隊與林務局派員到大安溪上游林班地執行「滅鼠專案」，查獲 賴姓男子涉嫌盜伐及載運貴重的肖楠木。圖／記者胡蓬生翻攝
保七總隊第五大隊與林務局派員到大安溪上游林班地執行「滅鼠專案」，查獲 賴姓男子涉嫌盜伐及載運貴重的肖楠木。圖／記者胡蓬生翻攝

第五大隊與林務局東勢林區管理處組合人力至大安溪上游林班地執行深山特遣勤務，11月21日下午2點多，在大安溪事業區第84林班地日向溪口的溪床發現一部疑似載運木頭的無牌拼裝吉普車，隨即喝令對方停車並攔查。

但車內男子不聽勸告，加速向上游逃逸，遭警方包夾，對方車輛最後受困於溪邊動彈不得，只得就範，車內以帆布包覆3根木材，經林管處人員辨識確認為貴重的肖楠木，重量達2200多公斤，粗估價值約31萬餘元。

警方當場查扣賴姓男子（41歲）駕駛的無牌拼裝吉普車、手機、鏈鋸等犯案工具，還有3根肖楠木贓物，後續將追查同夥，全案依違反森林法、竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

第五大隊表示，警方執行「滅鼠專案」持續與東勢林區管理處加強查緝山林盜伐，森林具涵養水土功能，也是全民共有的珍貴資產，大家都應珍視及維護。民眾若發現破壞山林的情資，請向保七總隊轄下第四至第九大隊或林務局「山老鼠雷達站」LINE平台或0800-000-930（救山林專線）反映。

保七總隊第五大隊與林務局派員到大安溪上游林班地執行「滅鼠專案」，查獲 賴姓男子涉嫌盜伐及載運貴重的肖楠木。圖／記者胡蓬生翻攝
保七總隊第五大隊與林務局派員到大安溪上游林班地執行「滅鼠專案」，查獲 賴姓男子涉嫌盜伐及載運貴重的肖楠木。圖／記者胡蓬生翻攝
保七總隊第五大隊與林務局派員到大安溪上游林班地執行「滅鼠專案」，查獲 賴姓男子涉嫌盜伐及載運貴重的肖楠木。圖／記者胡蓬生翻攝
保七總隊第五大隊與林務局派員到大安溪上游林班地執行「滅鼠專案」，查獲 賴姓男子涉嫌盜伐及載運貴重的肖楠木。圖／記者胡蓬生翻攝
保七總隊第五大隊與林務局派員到大安溪上游林班地執行「滅鼠專案」，查獲 賴姓男子涉嫌盜伐及載運貴重的肖楠木。圖／記者胡蓬生翻攝
保七總隊第五大隊與林務局派員到大安溪上游林班地執行「滅鼠專案」，查獲 賴姓男子涉嫌盜伐及載運貴重的肖楠木。圖／記者胡蓬生翻攝
保七總隊第五大隊與林務局派員到大安溪上游林班地執行「滅鼠專案」，查獲 賴姓男子涉嫌盜伐及載運貴重的肖楠木。圖／記者胡蓬生翻攝
保七總隊第五大隊與林務局派員到大安溪上游林班地執行「滅鼠專案」，查獲 賴姓男子涉嫌盜伐及載運貴重的肖楠木。圖／記者胡蓬生翻攝

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