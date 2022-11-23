吃完消夜攔嘸車 馬國姊妹淘遇熱心警解圍大讚人情味

兩名馬來西亞籍的女遊客昨晚至桃園市大園區吃消夜，要返回飯店時因時間太晚，叫不到計程車，站在街頭徬徨無助，巡邏員警見狀上前關心，並協助聯繫熟識的計程車行派車前來載人，讓兩名女子順利返回飯店，讓她們大讚台灣人情味。

大園警分局大園派出所警員林育民、姜彣勳、鄭大維昨天晚上10時許巡邏行經中正東路與中正一街口時，看見兩名女子神情慌張、不知所措，於是上前詢問是否需要協助。

兩名女子向警方表示，她們是從馬來西亞來台遊玩，這幾天住在諾富特華航桃園機場飯店，晚上搭車到大園市區吃吃消夜，要回飯店時因時間太晚，在路邊等了20分鐘都攔不到計程車，她們人生地不熟，感到非常慌張不知該如何是好。