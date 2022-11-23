男子賣場行竊觸動警鈴 卻以確診新冠當辯詞

高雄曾姓男子到賣場購物涉嫌行竊，將價值3000多元的商品裝入購物袋，因商品沒消磁觸動警鈴，店員幫他為商品消磁讓他離去，後來清點商品才知受騙，報警查辦他，他竟稱剛確診復原，記憶變差的現象。警方依竊盜罪嫌將他移送法辦。

據了解，曾姓男子（61歲）11月20日下午到高雄市鳳山區某賣場購物，他挑了3000多元的商品，到櫃台結帳卻只拿出1盒豆漿付帳，離去時，未消磁的商品觸動警鈴，店員上前查看，他拿出豆漿和購物袋內的商品，直稱找不到剛剛的發票，店員信以為真，好意幫他一一將袋子裡的商品拿出來消磁，便讓他離去。

事後店員愈想愈不對勁，清點店內商品明細，才發現曾姓男子購物袋裡的商品根本沒結帳，損失3190元，立刻向鳳山警分局報案。