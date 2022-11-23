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影／阿嬤抱70萬存款又匯款？原來中歹徒15斤金條陷阱

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市六旬蕭姓婦人9日捧著70萬元現金到郵局要存款，隨即又告知行員，要將錢匯入指定帳戶，行員發現該帳戶資金出入異常，報警到場，警方發現，歹徒向蕭婦佯稱有15斤的金條遭扣押，只要蕭婦幫忙匯款，即可取得金條而上當。

第三警分局合作所警員黃正煒、鄭景鴻、林祥倫，9日接獲郵局通報，蕭姓婦人（69歲）抱著70萬元現金要存款，接著又說要將剛存入的資金，匯入到一個指定帳戶內，因行員發現蕭婦欲匯款的帳戶，近期有多筆資金異常進出，懷疑蕭婦恐遭詐騙，通知警方到場處理。

警方到場詢問得知，蕭婦在今年6月間，在手機通訊軟體接獲不明網友傳訊加入好友，對方佯稱是在聯合國營地工作，獲得聯合國發放總重達15公斤的金條，但金條在寄送給蕭婦途中遭泰國海關扣留，需要蕭婦先行支付運費。

蕭婦不疑有他，向朋友借錢後，聽從對方指示到郵局匯款，警方一聽就知是詐騙集團的老哏話術，要求婦人切勿匯款，以免蒙受損失。

第三警分局呼籲，網路交友陷阱多，詐騙集團常常利用網路交友軟體，向不特定人士搭訕，佯稱自己長居國外，聊天一段時間後，便假稱要寄包裹給被害人，又騙稱包裹被海關扣留，需匯款保證金、手續費才能領回等話術，誘騙被害人匯款。

三分局提醒，當未曾謀面的網友稱「要借錢」、「寄包裹」或是邀請「一起投資」，只要涉及金錢，請務必提高警覺，若有任何疑問皆可撥打165反詐騙專線及110報案專線諮詢，小心求證避免財物損失。

台中市蕭姓婦人中了歹徒15斤金條的話術陷阱，借款70萬元要匯款給歹徒，警方與行員及時阻止。圖／第三警分局提供
台中市蕭姓婦人中了歹徒15斤金條的話術陷阱，借款70萬元要匯款給歹徒，警方與行員及時阻止。圖／第三警分局提供
台中市蕭姓婦人中了歹徒15斤金條的話術陷阱，借款70萬元要匯款給歹徒，警方與行員及時阻止。圖／第三警分局提供
台中市蕭姓婦人中了歹徒15斤金條的話術陷阱，借款70萬元要匯款給歹徒，警方與行員及時阻止。圖／第三警分局提供

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