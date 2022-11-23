警關懷路邊醉倒男 他驚醒轉身跑...原來身背6條通緝、已逃四年

新北市邱姓男子日前酒醉路倒，員警到場關懷竟拔腳落跑，原來是身背6條通緝犯已逃亡四年，仍被警方依法解送歸案。

新北市邱姓男子日前酒醉路倒，員警到場關懷竟拔腳落跑，原來是身背6條通緝犯已逃亡四年，仍被警方依法解送歸案。記者王長鼎／翻攝

新北市汐止警分局社后派出所本月12日晚上9時許，接獲民眾報案指稱，在汐止區中興路、康寧街口，有民眾疑似喝醉酒倒臥於人行道，隨即派遣巡邏員警到場處理。

員警到場發現邱姓男子（53歲）倒臥於人行道旁上前關心，一身酒味的邱男表示，只是喝醉酒了才在路旁休息一下，不需要警方協助可以自己走回家，隨後員警轉頭確認救護車有無到場時，邱男竟趁隙落跑，直接穿越馬路跑到對面人行道，員警察覺有異並擔心邱男安全，隨即上前攔下並查證身分。

新北市邱姓男子日前酒醉路倒，員警到場關懷竟拔腳落跑，原來是身背6條通緝犯已逃亡四年，仍被警方依法解送歸案。記者王長鼎／翻攝

員警透過警用電腦查詢，赫然發現邱男竟是士林地檢署、士林地院、台北地檢署等單位，共發布六案通緝在案的逃犯，邱男向警方表示，因為害怕被抓去關，從民國107年起四處藏匿至今，都不敢去報到歸案，沒想到這次竟然因為喝醉醉倒在路邊，被警方查獲，也讓他滿滿無奈只能認栽，警詢後將邱男依毒品及竊盜通緝等罪嫌解送各司法機關歸案。

社后所所長管昱傑呼籲，九合一大選將近，警方也會加強執法力度，以維持社會安定，也請民眾切勿以身試法。

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