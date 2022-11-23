蘆洲某托嬰中心11童疑不當管教 社會局：兒少權法罰處

新北市蘆洲區長榮路一家私立托嬰中心，遭11名家長指控，疑對其小孩有不當照顧情形，昨天新北市社會局會同11名兒童家長，前往該中心稽查，發現有2師確有不當照顧行為，當場責令該托育人員暫停職務等候調查，同時要求中心周知所有家長盡速召開說明會；另須保存一個月內的監視器畫面以保全證據。

部分家長昨天找媒體爆料指控托嬰中心粗暴對待幼兒。記者林昭彰／攝影

據調查，這所位於蘆洲的托育中心，以收護0到22個月的幼兒為照護對象，教學特色標榜是竭盡所能，營造一個溫馨的學習環境，讓寶貝在充滿愛與關懷的情境中成長，想不到托育人員疑對11名幼童有不當照顧行為，社會局人員前往稽查確認失當。

上周五（18日）有家長向本報指控托育中心，有托育人員其1歲半小孩不當管教，家長自行前往托育中心了解，並調閱中心內3天監視器畫面，赫見不單是她小孩被不當管教，托育人員還對其他幼童言語粗魯、肢體動作過大，甚至還有幼兒被約束在餵食椅達2個小時等不適當行為。

後詢問其他同班家長，不少被害家長皆有發現，他們小孩身上時有瘀青，懷疑也是遭中心人員不當管教，經串連11名家長，於周一（21日）向新北市部分議員陳情、新北市社會局檢舉。新北市社會局這個月21、22連續兩日，派員會同家長前往托育中心稽查。

調閱監視器畫面，發現確有托育人員動作較大、較粗魯的行為和言語，以及幼兒長時間約束在餵食椅上等不適當行為，除立即要求該托育人員暫停職務等候調查外，並要求中心週知所有家長盡速召開說明會；另必須保存一個月內的監視器畫面，以保全證據。

社會局兒童托育科長林秀穗表示，昨天（22日）持續派員到托育中心關切，並要求中心盡速召開家長說明會及道歉，如有家長要退托，必須從優退費。