快訊

新黨議員候選人路口拜票遭毆濺血住院 嫌犯吐下手理由

蘆洲某托嬰中心11童疑不當管教 社會局：兒少權法罰處

聯合報／ 記者曾伯愷林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區長榮路一家私立托嬰中心，遭11名家長指控，疑對其小孩有不當照顧情形，昨天新北市社會局會同11名兒童家長，前往該中心稽查，發現有2師確有不當照顧行為，當場責令該托育人員暫停職務等候調查，同時要求中心周知所有家長盡速召開說明會；另須保存一個月內的監視器畫面以保全證據。

部分家長昨天找媒體爆料指控托嬰中心粗暴對待幼兒。記者林昭彰／攝影
部分家長昨天找媒體爆料指控托嬰中心粗暴對待幼兒。記者林昭彰／攝影

據調查，這所位於蘆洲的托育中心，以收護0到22個月的幼兒為照護對象，教學特色標榜是竭盡所能，營造一個溫馨的學習環境，讓寶貝在充滿愛與關懷的情境中成長，想不到托育人員疑對11名幼童有不當照顧行為，社會局人員前往稽查確認失當。

上周五（18日）有家長向本報指控托育中心，有托育人員其1歲半小孩不當管教，家長自行前往托育中心了解，並調閱中心內3天監視器畫面，赫見不單是她小孩被不當管教，托育人員還對其他幼童言語粗魯、肢體動作過大，甚至還有幼兒被約束在餵食椅達2個小時等不適當行為。

後詢問其他同班家長，不少被害家長皆有發現，他們小孩身上時有瘀青，懷疑也是遭中心人員不當管教，經串連11名家長，於周一（21日）向新北市部分議員陳情、新北市社會局檢舉。新北市社會局這個月21、22連續兩日，派員會同家長前往托育中心稽查。

調閱監視器畫面，發現確有托育人員動作較大、較粗魯的行為和言語，以及幼兒長時間約束在餵食椅上等不適當行為，除立即要求該托育人員暫停職務等候調查外，並要求中心週知所有家長盡速召開說明會；另必須保存一個月內的監視器畫面，以保全證據。

社會局兒童托育科長林秀穗表示，昨天（22日）持續派員到托育中心關切，並要求中心盡速召開家長說明會及道歉，如有家長要退托，必須從優退費。

目前已知有11組家長調閱監視器畫面。社會局將於一周內儘速召開專家學者審議會議，根據實際違反「兒少權法」情形，對中心及托育人員做出適法處分，並公告姓名和一定年限內不得擔任托育人員。另外也會每日追蹤中心的師生比與照顧情形，絕不允許托育人員有不適當的照顧行為發生。

新北市蘆洲區長榮路一家私立托嬰中心，遭11名家長指控，疑對其小孩有不當照顧情形，社會局已介入調查。示意圖／Ingimage
新北市蘆洲區長榮路一家私立托嬰中心，遭11名家長指控，疑對其小孩有不當照顧情形，社會局已介入調查。示意圖／Ingimage

托育 托嬰

延伸閱讀

新北市升級YouBike2.0 今天再啟用13站

選戰倒數4天 侯友宜抓緊時間赴三重挺林鼎超

南市社會局攜手腦麻之友會關懷 暖心相伴不孤單

影／敗在鄰居一句話 蘆洲通緝犯躲兩年還是被抓

相關新聞

蘆洲某托嬰中心11童疑不當管教 社會局：兒少權法罰處

新北市蘆洲區長榮路一家私立托嬰中心，遭11名家長指控，疑對其小孩有不當照顧情形，昨天新北市社會局會同11名童家長，前往該...

新黨台北市議員候選人遭毆送醫 男遭逮：她很吵

新黨台北市中山大同區議員候選人林婕麗今早在中山區大直派出所前拜票，突遭1名男子毆打成傷，送醫急救後正住院觀察，警方獲報立...

狂塞3個半小時！瑞芳台2線81K曳引車自撞9時終於通了

新北市瑞芳區台2線81.7K處，宜蘭往基隆方向，今天凌晨5點半，一輛貨運曳引車附掛子車載運整車鋼筋鐵條，疑因天雨路滑爆胎...

警關懷路邊醉倒男 他驚醒轉身跑...原來身背6條通緝、已逃四年

新北市邱姓男子日前酒醉路倒，員警到場關懷竟拔腳落跑，原來是身背6條通緝犯已逃亡四年，仍被警方依法解送歸案。

公車離站撞倒路樹 大樹倒塌壓公車佔2車道 幸無人受傷

台北市中山北路5段、劍潭路，今早6時許上班時段有路樹倒塌，砸到公車，警方獲報加強交通疏導、脫離公車，消防人員以鏈鋸分離清...

消防車好忙 前9月緊急救護服務出勤96.7萬次 每24.4秒出動1次

主計總處發布國情統計，111年1-9月消防緊急救護服務出勤次數總計96.7萬次，較上年同期增16.3％；平均每日出勤3,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。