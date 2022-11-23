新黨台北市議員候選人遭毆送醫 男遭逮：她很吵

新黨台北市中山大同區議員候選人林婕麗今早在中山區大直派出所前拜票，突遭1名男子毆打成傷，送醫急救後正住院觀察，警方獲報立即逮捕犯嫌到案，據悉，男子是因情緒不佳衝動傷人，目前正配合偵詢當中。

警方調查，25歲張姓男子昨晚與女友吵架，在中山區大直飲酒用餐後，一早發現身上的錢包遺失，今早7時許前往下去大直派出所通報遺失時，因本身心情不好，又覺得路旁拜票的候選人「很吵」，遂出手毆打林婕麗，致其的頭部受撕裂傷，派出所內員警察覺後當場逮捕張男。

據悉，林婕麗受傷後被送往馬偕醫院急救，目前住院診療中；涉案的張男也正在大直派出所內配合偵詢，詳細案情有待釐清。