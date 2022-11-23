台南疑行車糾紛 汽車轎駛對男騎士狂噴辣椒水

台南市中西區府前路二段、金華路口，本月10日中午疑發生機車和白色轎車行車糾紛，駕駛轎車陳姓男子涉嫌對騎乘機車許姓男子噴灑辣椒水 ，許事後對陳控告涉及傷害罪嫌。警方今天說，員警受理後依法辦理，另許及黃紅燈違規右轉，依違反交通道路管理處理條例各開罰600元。

警方調查，這起疑似行車糾紛發生於11月20日中午12點50分，駕駛白色轎車陳姓男子（27歲）與騎乘機車許姓男子（33歲），因行車間按鳴喇叭致生糾紛，雙方行經府前路與金華路口，陳男開下車窗後持辣椒水噴向許。許事後驗傷向轄區台南市警二分局派出所報案，許對陳提出涉及傷害告訴。

據了解，陳雖承認對許噴辣椒水，但否認有行車糾紛。許表示，陳對他按喇趴，他騎車上前要理論，遭陳噴辣椒水。警詢依涉嫌傷害罪法辦。