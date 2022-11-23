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狂塞3個半小時！瑞芳台2線81K曳引車自撞9時終於通了

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／新北即時報導

新北市瑞芳區台2線81.7K處，宜蘭往基隆方向，今天凌晨5點半，一輛貨運曳引車附掛子車載運整車鋼筋鐵條，疑因天雨路滑爆胎自撞橋墩，雙向中斷。經拖吊車排除現場，上午9點4分將事故車輛拖離並將散落物清理完畢，現場解除交管恢復通行，塞了3個半小時。

瑞蒙警分局調查，24歲楊姓駕駛，今天凌晨5點半，駕駛營業貨運曳引車附掛子車載運鋼筋鐵條，沿台2線由宜蘭往基隆方向行駛時，疑因天雨路滑不慎自撞橋墩，事故車輛占據雙向車道，楊男輕傷送醫。

警方說，拖吊車及基隆工務段人員，6時34分抵達事故現場，進行拖吊及散落物清理作業，9時04分將事故車輛拖離並將散落物清理完畢，現場解除交管恢復通行。

雙向封閉後解除管制，雙向大排長龍車流才慢慢紓解，車流塞了3個半小時，駕駛都等得相當不耐煩，直說總算終於通了。

瑞芳台2線81K曵引車自撞9時終於通了，狂塞3個半小時。記者游明煌／翻攝
瑞芳台2線81K曵引車自撞9時終於通了，狂塞3個半小時。記者游明煌／翻攝

基隆 瑞芳

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